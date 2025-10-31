Na službenim stranicama HNL-a objavljene su kazne nakon odigranog 11. kola. Rijeka mora platiti 700 eura
Disciplinski sudac kaznio polovicu HNL-a. A opet će Hajduk morati najviše platiti
Nakon odigranog 11. kola HNL-a, disciplinski sudac HNL-a Alan Klakončer donio je odluke o novčanim kaznama za odigrano kolo, objavljeno je na službenim stranicama. Obuhvaćeno je pet klubova domaće lige, a najgore je prošao Hajduk.
Splitski klub morat će platiti 2000 eura kazne jer su navijači prekinuli utakmicu na deset minuta zbog masovne bakljade i dimnih bombi u pobjedi protiv Gorice (3-1).
Zbog propusta u organizaciji susreta, za istu utakmicu sa 700 eura kažnjena je Gorica koja je bila domaćin.
Novčane kazne morat će platiti i Dinamo. Na gostovanju kod Vukovara u Vinkovcima njegovi navijači su koristili pirotehnička sredstva te će zbog toga klub platiti 1800 eura kazne. Ni domaćin susreta neće ostati zakinut, Vukovar mora platiti 900 eura zbog propusta u organizaciji susreta.
Aktualni prvak Rijeka također se našla na popisu kažnjenih klubova jer su domaći navijači zapalili baklje tijekom pobjede protiv Osijeka 4-2. Klub je kažnjen sa 700 eura.
