Disciplinski sudac kaznio polovicu HNL-a. A opet će Hajduk morati najviše platiti

Nakon odigranog 11. kola HNL-a, disciplinski sudac HNL-a Alan Klakončer donio je odluke o novčanim kaznama za odigrano kolo, objavljeno je na službenim stranicama. Obuhvaćeno je pet klubova domaće lige, a najgore je prošao Hajduk.

Splitski klub morat će platiti 2000 eura kazne jer su navijači prekinuli utakmicu na deset minuta zbog masovne bakljade i dimnih bombi u pobjedi protiv Gorice (3-1).

Zbog propusta u organizaciji susreta, za istu utakmicu sa 700 eura kažnjena je Gorica koja je bila domaćin.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Novčane kazne morat će platiti i Dinamo. Na gostovanju kod Vukovara u Vinkovcima njegovi navijači su koristili pirotehnička sredstva te će zbog toga klub platiti 1800 eura kazne. Ni domaćin susreta neće ostati zakinut, Vukovar mora platiti 900 eura zbog propusta u organizaciji susreta.

Aktualni prvak Rijeka također se našla na popisu kažnjenih klubova jer su domaći navijači zapalili baklje tijekom pobjede protiv Osijeka 4-2. Klub je kažnjen sa 700 eura.