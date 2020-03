Divjak presretna: Na Sportskoj TV će biti program za školarce

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je još prije dva dana objavilo upute školama za pripremu organizacije nastave na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije. Između ostalog, učenici nižih razreda osnovne škole nastavu će pratiti preko HRT-a 3, a sada je ministrica Blaženka Divjak potvrdila da će se u ovaj projekt uključiti i Sportska televizija.

- Veliko hvala Sportskoj televiziji koja se, uz HRT, od danas uključila u pružanje podrške obrazovnom sustavu i koja će od ponedjeljka također emitirati program s video materijalima za više razrede - napisala je Divjak na Facebooku pa se zahvalila liječničkim službama:

- Danas je najvažnije da se zahvalimo svima onima koji intenzivno i predano rade na sprječavanju širenja koronavirusa - epidemiolozima, zdravstvenim radnicima, policiji na granici, Stožeru civilne zaštite i njihovim kolegama i, naravno, našim ravnateljima i učiteljima koji u školama izvrsno rade na pripremi za sve nove izazove koji mogu doći pred nas. Zajedno možemo savladati sve prepreke, koliko god bude teško!

Od ranije je javnosti poznato da je javni servis u službi obrazovnog sustava u ovim kriznim vremenima.

- Na HRT-u 3 ide program za učenike od prvog do četvrtog razreda. Program će biti po razredima i rasporedu, a pored toga razrednici trebaju biti u kontaktu s roditeljima. To će izgledati slično kao u razredu, ne treba očekivati nešto spektakularno, ali treba očekivati da to bude korisno - kazala je u srijedu ministrica obrazovanja Blaženka Divjak pa dodala:

- Za više razrede osnovne škole i učenike srednjih škola pripremili smo video materijale koji će se koristiti i to imamo pripremljeno za sljedeća dva do tri dana, no to će se sukcesivno dodavati - rekla je.



