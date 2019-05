'Djeca spavaju pa mogu reći - ovi dečki su j**** nevjerojatni'

Stavite se samo u kožu njemačkog stratega Jurgena Kloppa koji je preokretom protiv Barcelone u polufinalu Lige prvaka možda stigao i do pobjede karijere. Podsjetimo, Liverpool je u brutalnoj utakmici s 4-0 protutnjao Anfieldom i tako nadoknadio Barceloninih 3-0 s Camp Noua.

Što je sada u glavi čudesnog Nijemca? Teško je reći, ali nakon utakmice blistao je od sreće i opet je briljirao svojim izjavama na TV-u.

- Prošlo je 10. Većina djece je vjerojatno u krevetu, ali moji dečki su jeb*** nevjerojatni. Ako morate, kaznite me. Nisam Englez pa nemam bolje riječi za ovo. Nevjerojatno - razvukao je široki osmjeh Jurgen Klopp u mix zoni nakon utakmice.

