Djevojčica iz SAD-a zaluđena je Modrićem. Štedi novac već dvije godine, želi ga gledati na SP-u

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak i njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Luka Modrić proživljava renesansu s 40 godina. Došao je ljetos u Milan i odmah se nametnuo kao dirigent, vođa i jedan od najboljih igrača momčadi, a efekt hrvatskog maestra odmah je vidljiv. Rossoneri bi se ove sezone mogli boriti za naslov prvaka.

Navijači ga obožavaju, suigrači mu se klanjanju, a protivnici dive. Ne postoji osoba na planeti koja nije fascinirana njegovim nogometnim vještinama, disciplinom, pristupom i ponašanjem. S takvim osobinama nije niti čudo da je idol brojnoj djeci diljem zemaljske kugle, a među njima je i jedna 12-godišnja Amerikanka kojoj je životni san pogledati uživo hrvatskog čarobnjaka. San bi joj se uskoro mogao ispuniti.

Naime, Modrić će sljedeće godine predvoditi Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi i djevojčica ga želi pod svaku cijenu vidjeti.

- Ovo je ušteđevina od moje 12-godišnje kćeri. Štedi posljednje dvije godine, skupila je oko 700 dolara, samo da može pogledati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Nismo Hrvati, ali zaluđena je Modrićem otkako ga je prije pet godina vidjela kako igra i od tada ga stalno gleda. San joj je vidjeti ga uživo - objavila je na društvenim mrežama majka navedene djevojčice.

Dok je čekala ždrijeb, priželjkivala je da 'vatreni' igraju u Torontu, Philadelphiji, Dallasu ili New Jeseyju, gradovi do kojih bi mogli priuštiti putovanje, a na kraju im se želja i ispunila. Hrvatska će protiv Engleske igrati u Dallasu, protiv Paname u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti protiv Gane u Philadelphiji.

- Vidjela sam raspored, čuda se događaju! Suđeno je da tako bude... - objavila je oduševljena majka 12-godišnje djevojčice.

Preko milijun navijača predalo je zahtjev za kupnju karata, a hoće li i oni biti sretne ruke, doznat će uskoro.