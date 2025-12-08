Obavijesti

Sport

Komentari 1
I NJOJ JE IDOL

Djevojčica iz SAD-a zaluđena je Modrićem. Štedi novac već dvije godine, želi ga gledati na SP-u

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Djevojčica iz SAD-a zaluđena je Modrićem. Štedi novac već dvije godine, želi ga gledati na SP-u
Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ovo je ušteđevina moje 12-godišnje kćeri. Štedi posljednje dvije godine, skupila je oko 700 dolara, samo da može pogledati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, objavila je majka djevojčice na društvenim mrežama

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak i njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Pokretanje videa...

Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! 01:20
Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Luka Modrić proživljava renesansu s 40 godina. Došao je ljetos u Milan i odmah se nametnuo kao dirigent, vođa i jedan od najboljih igrača momčadi, a efekt hrvatskog maestra odmah je vidljiv. Rossoneri bi se ove sezone mogli boriti za naslov prvaka.

Navijači ga obožavaju, suigrači mu se klanjanju, a protivnici dive. Ne postoji osoba na planeti koja nije fascinirana njegovim nogometnim vještinama, disciplinom, pristupom i ponašanjem. S takvim osobinama nije niti čudo da je idol brojnoj djeci diljem zemaljske kugle, a među njima je i jedna 12-godišnja Amerikanka kojoj je životni san pogledati uživo hrvatskog čarobnjaka. San bi joj se uskoro mogao ispuniti.

@meyer.shire Let's go Hrvatska! Please make this happen Fifa!! #LukaModric #Croatia #WorldCup #Please ♬ original sound - Meyer Shire

Naime, Modrić će sljedeće godine predvoditi Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi i djevojčica ga želi pod svaku cijenu vidjeti.

- Ovo je ušteđevina od moje 12-godišnje kćeri. Štedi posljednje dvije godine, skupila je oko 700 dolara, samo da može pogledati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Nismo Hrvati, ali zaluđena je Modrićem otkako ga je prije pet godina vidjela kako igra i od tada ga stalno gleda. San joj je vidjeti ga uživo - objavila je na društvenim mrežama majka navedene djevojčice.

@meyer.shire It's meant to be. it's going to happen. My baby is going to see her hero I can feel it #Croatia #WorldCup #GroupStage #LukaModric #MiraclesHappen ♬ original sound - Meyer Shire

Dok je čekala ždrijeb, priželjkivala je da 'vatreni' igraju u Torontu, Philadelphiji, Dallasu ili New Jeseyju, gradovi do kojih bi mogli priuštiti putovanje, a na kraju im se želja i ispunila. Hrvatska će protiv Engleske igrati u Dallasu, protiv Paname u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti protiv Gane u Philadelphiji. 

- Vidjela sam raspored, čuda se događaju! Suđeno je da tako bude... - objavila je oduševljena majka 12-godišnje djevojčice.

Preko milijun navijača predalo je zahtjev za kupnju karata, a hoće li i oni biti sretne ruke, doznat će uskoro. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7
FOTO: MJESTO ZA OPUŠTANJE

Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7

Cristiano Ronaldo uživa u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare", koja spaja vrhunski dizajn, snagu i privatnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025