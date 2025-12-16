Amerikanka Mercy-Julia (12) prije pet godina vidjela je Modrića na TV-u i otad joj je uzor. Sakuplja novac da ga vidi na SP-u, a javio joj se i HNS. Njezina majka Emily objavila je video koji je postao viralan na društvenim mrežama
Djevojčici (12) iz Chicaga san je vidjeti Modrića: 'Već dvije godine štedi za ulaznice za SP'
Njegova priča zaslužila je mjesto u školskim udžbenicima, već je završila na kazališnim daskama, a pitanje je trenutka kada će dobiti i filmski scenarij. Od siromaštva i izbjeglice, dječaka koji je vodio ovce po dalmatinskom kršu i sanjao nogometne hramove, do nogometnog čarobnjaka i svjetske legende kojoj se dive u svakom kutku zemaljske kugle.
