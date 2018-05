Dođi u Vinkovce: Ludnica, grad pun policije, BBB-a i Torcide...

I kad poželiš se ravnice, dođi u Vinkovce, kaže Shortyjeva pjesma. A ravnice su se poželjeli svi, kolone Dinamovih i Hajdukovih navijača krenule su put Slavonije u nadi da će njihov klub podignuti pokal.

Ludnica u Vinkovcima! Tako se u tri riječi može sažeti predigra finala Kupa. Kada su Vinkovci izabrani za domaćina, policija je imala samo jednu želju - da se u finale ne plasiraju Dinamo i Hajduk jer to znači pune ruke posla. Srećom po dinamovce i hajdukove, njihova želja nije se ostvarila pa će danas put do Vinkovaca, ako se slučajno odvažite, izgledati kao ratna zona. Na svim cestovnim ulazima u Vinkovce bit će postavljeni policijski punktovi, a u Babinoj Gredi morat ćete stati na policijski znak i jasno se opredijeliti za koga navijate. Točnije, policija će hajdukovce poslati jednom trasom do Vinkovaca, dinamovce drugom...

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

I tako do stadiona gdje će u 19 sati (HTV2) istrčati Dinamo i Hajduk. Inače, stadion u Vinkovcima, na 30. obljetnicu 1977. dočekao je Dinamo Zagreb pred rekordnih 10.000 gledatelja. Nekoliko dana poslije stigao je i Hajduk, a trener Cibalije, ili tadašnjeg Dinama Vinkovci, bio je Otto Barić.

- Znate kak’ je jaka bila ta momčad? Tak’ jaka da bi bez problema pobijedila današnji Dinamo i Hajduk. Ma, glat bi ih smazali - rekao je Barić.

Bila je to momčad u kojoj su glavne perjanice bile Sulejman Halilović i Srećko Lušić. Otto je pripremio momčad koja je 1982. ušla u prvu ligu.

- I nikada više nisu ispali. Velim vam, mi smo tada bili u drugoj ligi, a bez problema bismo pobijedili današnje finaliste. Ta je momčad bila za dvije klase bolja. Najmanje dvije. Ne očekujem spektakl u Vinkovcima, pobjednika će odlučiti neki slučajni gol. Hajduk će biti malo bolji nego što je bio u posljednjim utakmicama, Dinamo je nešto sitno bolji, navijača će biti 50-50...

Na osiguranju utakmice radit će 240 zaštitara, što se ne pamti čak ni u susretu Cibalije i srpskog Obilića 2000. godine.

I dok su dinamovci još jučer poslijepodne bili u Zagrebu, hajdukovci su bazu pronašli u Vukovaru, gdje se pripremaju za osvajanje Kupa.

- Ovdje uvijek imamo prijeko potreban mir, ali i dodatnu motivaciju. Za mene svaki boravak u gradu heroju, u gradu koji je toliko dao za našu državu izaziva posebne osjećaje i motivaciju - rekao je kapetan Hajduka Zoran Nižić.

Od aktualnog kadra u Hajdukovoj svlačionici jedino Mijo Caktaš pamti osvajanje trofeja, bio je dio momčadi koja je uzela zadnji kup. Bilo je to 2013. kad su u finalu pobijedili Lokomotivu.

- Kaže Mijo da je teško riječima opisati taj osjećaj. Nadam se da ćemo ga osjetiti svi večeras, te da ćemo proslaviti s našim navijačima, koji dolaze u velikom broju, i koji će nam biti podrška, kako i dolikuje finalu kupa.

Prošlogodišnje finale u Varaždinu bio je spektakl, a isto se očekuje i večeras u Vinkovcima.

Za srijedu navečer najavljeno je djelomice oblačno vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu 21 Celzijevih stupanj. Spomenuti su i mogući kratkotrajni pljuskovi, što ne bi trebalo pokvariti atmosferu. I za kraj, a o tome se uvijek priča, utakmicu će suditi Mario Zebec. Bilo je govora da se dovedu suci iz inozemstva, kao što je nedavno finale grčkog kupa PAOK - AEK sudio Španjolac David Borbalan, no u HNS-u su od toga odustali. I to je velika pohvala našim sucima. Samo neka je sudac Mario Zebec iz Cestice opravda...

Nagrada za Kup im je 150.000 eura

Osvoji li Hajduk hrvatski nogometni kup, za prvi trofej nakon pet godina posta igrači, stručni stožer i radna zajednica podijelili bi među sobom više od milijuna kuna premije. Nagrada dinamovcima sigurno neće biti manja od toga. U kategoriji pionira kup je osvojio Dinamo pobijedivši Hajduk 2-0, među kadetima slavili su hajdukovci svladavši Osijek na penale 5-3 (0-0).

Krama je zabio osam

U listopadu 2010. Rijeka je u šesaestini finala pobijedila Zmaj 11-0, a Andrej Kramarić je zabio rekordnih osam golova.

- Bilo je malo čudno u svlačionici, a potom je počeo smijeh. Nitko nije vjerovao da sam zabio osam golova, ali nije to moj osobni rekord. Sjećam se, jednom sam zabio i 11 golova na utakmici - rekao je Kramarić, aktualni rekorder hrvatskog nogometnog kupa po broju golova u 90 minuta.

Hajduk pet puta na Bosutu, Dinamo jednom

Hajduk je u Vinkovcima u Kup utakmicama gostovao čak pet puta, prvi put 1999. kada su izgubili 2-1, što im je i jedini poraz. Poslije su gostovali još četiri puta, 2003. su slavili 3-1, 2006. 3-2, dok je dva puta završavalo bez golova, 2004. i 2009. Zagrepčani su od osnutka HNL-a u Kup utakmicama u Vinkovcima igrali samo jednom, 2000. i pobijedili lakoćom 3-0.

Rekorder Stanko

Trener s najviše utakmica u hrvatskom nogometnom kupu je legendarni Stanko Mijo Mršić. S puno uspjeha vodio je Cibaliju, Osijek, Varteks, Zadar, Međimurje i Split, no nikad nije uspio osvojiti trofej. Mršić je trenutačno nezaposlen...

Drugo finale za Kopića

Željko Kopić već je jednom izgubio finale kupa od Dinama. Golman Slaven Belupa primio je ‘gol iz svlačionice’ za 2-1.

Vuga - najbolji strijelac

Davor Vugrinec zabio je u Kupu 33 gola, slijede Tomislav Erceg (28) pa Igor Cvitanović (26)...