Do jučer su bili kolege suci. Sad ga je kao dužnosnik Istre 1961 izvrijeđao i dobio crveni karton

Marin Vidulin, bivši nogometni sudac iz Kanfanara, početkom studenog postao je team menadžer Istre 1961, a u posljednjem ovogodišnjem kolu HNL-a dobio je crveni karton zbog: vrijeđanja bivšeg kolege suca. Neobična i bizarna situacija dogodila se na gostovanju kod Varaždina.

Igrala se 20. minuta kad je Marcel Heister neoprezno digao nogu i startao na Ivana Mamuta, što je glavni sudac Igor Pajač iz Zeline sankcionirao žutim kartonom. Podivljao je na tu odluku Vidulin, kojemu iz perspektive dugogodišnjeg suca to očito nije bilo za javnu opomenu, pa je sasuo uvrede prema Pajaču. On mu nije ostao dužan, pokazao mu je crveni karton.

Vidulin je sudio utakmice HNL-a kao glavni sudac od 2011/12. do 2022/23., u 62 utakmice, a HNS ga je izbacio sa sudačkih lista za prve tri lige nakon "grubih i neprihvatljivih pogrešaka" na utakmici Croatije Zmijavci i Hrvatskog dragovoljca u Prvoj nogometnoj ligi, uz Robija Kezelea. Nakon nekog vremena ipak su ga vratili na utakmice kao VAR suca. U toj je ulozi sudio sve do veljače 2024.

Slaven Belupo pobijedio Dinamo na Maksimiru na početku sezone | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bježali od magle pa dobili: maglu

Utakmica je počela u maglovitim uvjetima iako su klubovi pomaknuli termin utakmice dva sata ranije, od 16 sati, kako bi izbjegli nepogode zbog kojih su Varaždinci imali problema i protiv Lokomotive, kao i Istra prošli vikend protiv Rijeke. No vidljivost je u prvom poluvremenu ipak omogućavala donekle vidljiv i regularan nogomet.

Pet minuta poslije Vidulinova isključenja Istra je povela nakon kornera Vinka Rozića. Smail Prevljak iz okreta je krasno pogodio desnom nogom u donji desni kut, uz malu pomoć Mamuta kojega je lopta okrznula na putu do gola.

Varaždin i Istra sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zanimljivo, Varaždin je odgovorio već u idućoj minuti, čim je krenuo s centra. Mamut se iskupio krasnim udarcem desnom nogom u suprotni kut nakon greške Darija Marešića i proigravanja Tomislava Duvnjaka. Već do 29. mogli su domaćini do potpunog preokreta, Iuri Tavares našao se oči u oči s Frankom Kolićem, ali mu je golman Istre obranio zicer s desetak metara. Pet minuta prije kraja prvog dijela Kolić je ponovno bio na velikom testu, nakon obrane Mamutova udarca Tavares je iz popravnog pokušaja imao gotovo prazan gol, ali ga je nekako uspio promašiti.

Kazna je stigla već u 35. sekundi drugog poluvremena. Prevljak je proigrao Emila Frederiksena, on dao do Rozića koji nije imao težak zadatak zabiti za vodstvo Istre.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Varaždin i Istra sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL