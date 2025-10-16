Dobar nastup Hezonje u pobjedi Real Madrida protiv Partizana!

Košarkaši madridskog Reala uspješno su obavili domaći posao u četvrtom kolu Eurolige, svladali su Partizan 93-86 i time upisali treću pobjedu u natjecanju.

Petorica igrača Reala ubacila su dvoznamenkasti broj poena, a među njima je bio i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja koji je za 16 minuta postigao 12 poena. Za dva poena je gađao 2-4, za tri poena 2-6 i s linije slobodnih bacanja 2-2. Uz to je ostvario pet skokova, jednu asistenciju i jednu izgubljenu loptu.

Prvi strijelac Reala bio je Walter Tavares koji je uz 19 poena ostvario i osam skokova. Trey Lyles je dodao 17 poena uz pet skokova. Najbolji igrač kod Partizana je bio Jabari Parker s 23 poena.

Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / ipa

Paris je pred svojim navijačima svladao Baskoniju 105-87, a za goste je vrlo dobru utakmicu odradio hrvatski košarkaš Luka Šamanić. Za 21 minutu je ubacio 15 poena, a tome je dodao četiri skoka i dvije asistencije. Za dva poena je gađao 3-6, promašio je dvije trice, dok je s linije slobodnih bacanja pogodio devet od deset lopti.

Najbolji igrač Baskonije bio je Luwawu-Cabarrot s 20 poena, dok je kod Parižana odličnu utakmicu odradio Nadir Hifi. Postigao je 29 poena uz pet asistencija i četiri ukradene lopte.

Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / ipa

Kendrick Nunn nastavlja dominirati euroligaškim parketima. Njegov je Panathinaikos kao domaćin pobijedio Asvel 91-85, a Nunn je postigao 26 poena uz šest asistencija i pet skokova.

Na vrhu ljestvice su Žalgiris, Real Madrid, Barcelona, Paris, Hapoel Tel Aviv i Panathinaikos te svi oni imaju po tri pobjede i jedan poraz. Na omjeru 2-2 su Monaco, Olympiakos, Valencia, Anadolu Efes, Dubai, Crvena zvezda, Virtus Bologna, Partizan i Bayern.