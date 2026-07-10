Dobar posao u Maksimiru: Čak pola momčadi stiglo besplatno!

Junior Brumado (27) na zimu će postati novi igrač Dinama. Brazilski će napadač nakon isteka ugovora stići iz Midtjyllanda, u proljetnom će dijelu sezone, uz Diona Drenu Belju (ako ne napravi inozemni transfer) postati vođa Dinamova napada. Brumado prema Transfermarktu vrijedi 800.000 eura, imponiraju njegove fizičke mogućnosti (190 cm, 93 kg), riječ je o klasičnom centarforu. I Dinamo ga dovodi besplatno, na nagovor Alberta Capellasa, bivšeg trenera Midtjyllanda, a danas direktora nogometa u Maksimirskoj 128.