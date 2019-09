Dobitnici i gubitnici prijelaznog roka: Dinamo, Hajduk, Olmo...

Joao Felix sa 126 milijuna eura, koliko ga je platio Atletico, postao je četvrti najveći transfer svih vremena, iza Neymara, Coutinha i Mbappea. Barcelona je Antoinnea Griezmanna platila 120 milijuna, Real Edena Hazarda 100 milijuna. A Harry Maguire koštao je Manchester United 87 milijuna eura. Pa, nije ni tako loše bilo ovo ljeto transfera, zar ne?

Čak je i zadnji dan, unatoč tome što su se Englezi izolirali i (pametno) odlučili prijelazni rok okončati prije početka prvenstva, bio buran. Nestašni Mauro Icardi najprije je produžio ugovor s Interom, pa otišao na posudbu u PSG, Radamela Falcaa više od 10.000 navijača dočekalo je u Galatasarayu, od Dinamovih suparnika Šahtar je doveo Konopljanku, a Atalanta Kjaera...

I hrvatski je rekord srušen ovoga ljeta: Kovačićev transfer u Chelsea za 45 milijuna eura najveći je u povijesti nekog hrvatskog igrača. No, još su samo tri zapaženija transfera obavljena: CSKA je otkupio Nikolu Vlašića za 15,7 milijuna eura, Birmingham platio osam milijuna za Ivana Šunjića, a Lille 6.5 milijuna za Domagoja Bradarića.

I 'more' posudbi: Rebić u Milan, Perišić u Bayern, Nikola Kalinić u Romu, Badelj u Fiorentinu, Rog u Cagliari...

Neki su, pak, iščekivali i priželjkivali transfer, molili se za njega, natezali s klubom, ali ništa. Ovo su dobitnici i gubitnici prijelaznog roka iz hrvatskoga kuta.

Dobitnici

Dinamo

Četiri najveća aduta Nenada Bjelice u pohodu na Ligu prvaka bili su Dani Olmo, Dominik Livaković, Bruno Petković i Mislav Oršić. I ne bi u Maksimiru imali ništa protiv ni da ih je taj kvartet uveo u LP, do 20-ak milijuna eura, pa onda netko od njih otišao.

Ali prošao je kolovoz, prošao je i prijelazni rok, a svi su ostali. Pa i taj Dani Olmo, najbolji igrač.

Još je ktomu došao Luka Ivanušec, i unatoč odlasku jednog od ključnih igrača prošle sezone Ivana Šunjića, Dinamo je ovakvim raspletom definitivno dobitnik prijelaznog roka. Zaradio je od Lige prvaka, plus desetak milijuna eura od transfera Šunjića i Rrahmanija, a zadržao je okosnicu momčadi.

Hajduk

Navijači 'bijelih' napokon su dočekali da čelnici kluba zapravo ulože u pojačanja. Tri milijuna eura. Sukladno mogućnostima.

Otišli su Palaversa i Bradarić, vrijeme kad će Hajduk moći zadržati (parirati ponudama stranih klubova) svoje najbolje mlade igrače tek će doći, nema više ni Gyurcsa, ali složena je vrlo konkurentna momčad.

Eduok, Simić, Čolina i Dolček već su potvrdili da su pojačanja, u Posavca se ne sumnja, čeka se Jakoliševa eksplozija, a zadnji dan prijelaznog roka dovedeni su i Filip Bradarić kao nedvojbeno pojačanje, te peruanski napadač Bulos kao nepoznanica.

Rijeka

Antonio Čolak je otkupljen, stigli su Lorenco Šimić i Dani Iglesias iz Alavesa, te kao šlag u posljednjim satima prijelaznog roka Franko Andrijašević. A znamo što je bilo posljednji put kad je on bio na Rujevici: slavio se naslov prvaka.

I sve to za manje novca (1,2 milijuna eura) nego što je zarađeno od prodaje Simona Sluge (1,7 milijuna). Rijeka bez Europe i s takvom momčadi opet može u borbu za trofeje. Samo ako se Franko uklopi u Bišćanov sustav kao što je u Kekov...

Franko Andrijašević

Matjaž Kek dao mu je slobodu da luta između linija, a Franko mu je vratio s 18 golova u 32 nastupa, te titulom najboljeg igrača sezone u kojoj je Rijeka osvojila duplu krunu.

Nakon toga u Belgiji je zabio dva gola u 38 nastupa za Gent u godini i pol dana. Ljubav nije dugo trajala, Franko se već dva prijelazna roka htio riješiti ugovora s Belgijcima, ali uteg (barem povratku u HNL) bila je velika plaća.

Napokon je dočekao povratak. Koji bi trebao donijeti i igrački preporod.

Ivan Perišić

Progutao je knedlu više puta kad je htio transfer u Englesku pa ga nije dočekao. Ali kad klubu jasno date do znanja da želite otići, znate da taj odnos više nije idealan.

Obje su strane jedva čekale zadovoljavajući rastanak, još kad je došao Antonio Conte i promijenio sustav igre, sve je postalo jasno.

I premda nije dočekao Premier ligu, Perišić je pronašao novi izazov. U većem klubu.

A u Bayernu je došao u ruke Niki Kovaču, izborniku kod kojeg je bio najbolji igrač Hrvatske, koji je iz njega znao izvući najviše. Tako je počela i suradnja u Münchenu...

Nikola Kalinić

U Atletico je došao kao četvrti napadač, a završio kao - peti. Sumnjiva je to bila kombinacija od početka i Kale se nije uspio nametnuti Diegu Simeoneu.

Odlazak je bio logičan, kao i povratak na mjesto najvećih uspjeha - u Italiju. Fiorentina mu je bila ulaznica za veliku društvo (Milan, Atletico), gdje ipak nije prošao. U Romi kreće novi pokušaj dokazivanja da je - svjetska klasa.

Konkurencija nije baš kao u Atleticu, ali nije ni zajamčeno mjesto u prvoj postavi. Dočekao ga je briljantni Edin Džeko, Schick je otišao, ali došao je Mhitarjan.

No čim je otišao iz Simeoneova 'zatvora' u ligu koju odlično poznaje, to je dobitak.

Badelj, Jedvaj, Krovinović, Rog

Svi u istoj koži, tko dulje tko kraće skupljao je mrvice od minuta. Rog i Jedvaj godinama, Badelj kraće, Krovinović se vratio nakon teške ozljede i gotovo uopće nisu igrali.

Sezonu prije Eura pronašli su momčadi u kojima igraju redovito.

Badelj je opet u Fiorentini, Jedvaj u Augsburgu, Krovinović kod Bilića u WBA, a Rog u Cagliariju.

Gubitnici

Dani Olmo

Iz njegova tabora (otac, menadžeri) išle su poruke da je vrijeme za odlazak, da je prerastao HNL. Što je točno.

Ali isto tako, kad europski prvak i najbolji igrač finala Eura U-21 odlazi iz kluba sudionika Lige prvaka, zašto bi to bilo za sitniš?!

Dinamo je tom logikom postavio cijenu od 25 milijuna eura. A to je ipak novac koji španjolski i njemački klubovi srednjeg ranga nemaju, odnosno ne daju toliko za pojačanja. A Barcelona, Real, Bayern, Juventus, Englezi... nisu zagrizli.

Ponuda nikad nije sletjela u Maksimir i Olmo ostaje. Super za navijače, ali za njega? Za mladića koji je psihički bio spreman na odlazak, očekivao ga? Teška situacija.

Ohrabruje tek činjenica da je Dani puno puta pokazao da je jak u glavi.

Ivan Rakitić

Zamislite koliko su mu stresni bili zadnji tjedni kad je priznao Zlatku Daliću da se ne osjeća glavom 100 posto unutra i kako je bolje da ne dolazi.

I sad nakon svega, nakon što zna da ga je Barcelona htjela pusiti, pa je gledao kako ga trener nezasluženo drži na klupi, sad se mora vratiti u momčad, na trening. Kao da ništa nije bilo.

Da, Raketa nikad nije želio otići, on karijeru želi završiti na Nou Campu. Ali ne ide to tek tako. Uostalom, već dugo razgovara i o novom ugovoru, pa su pregovori odjednom stali. Nije ih on stopirao...

Dejan Lovren

Još gora situacija nego Rakitićeva. Jürgen Klopp maknuo ga je iz momčadi dok se ne riješi transfer, ali i najozbiljnija opcija, Roma, otpala je zadnjega dana roka i Lovren se nakon reprezentacije vraća u Liverpool.

Jednako svjestan da ga klub nije želio zadržati i da je Kloppu tek četvrta stoperska opcija. Težak je posao nametanja pred njim...

Lovre Kalinić

Stidljivo se zadnjega dana provlačila neka opcija posudbe u Francusku ili Njemačku, ali donedavni prvi golman reprezentacije ostaje u Aston Villi. Gdje je trenutačno nažalost - treći golman.

Ćorić, Halilović, Balić

Nekad najveći talenti hrvatskog nogometa nastavljaju lutanja po posudbama i nikako da se negdje dokažu i skrase.

Halilović je sad prešao u Heerenveen potražiti sreću, Ćorić u Romi gotovo uopće nije igrao pa se vratio nekoliko koraka unatrag odlaskom u španjolskog drugoligaša Almeriju, a Andrija Balić je nakon godina čekanja šanse u Udineseu sad u Perugi.

Sretno, momci!