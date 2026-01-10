Dobra vijest za Dinamo. Alžir je ispao s AFCON-a, na Maksimir se vraćaju dva jako bitna igrača

Nogometna reprezentacija Nigerije novi je polufinalist afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku, u četvrtfinalu su Nigerijci posve zasluženo s 2-0 pobijedili Alžir.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dok je početkom nastavka utakmicu odlučio sjajni Victor Osmihen s dva poteza. Prvo je u 47. minuti nadskočio kompletnu suparničku obranu i lijepo glavom zabio za 1-0, dok je deset minuta kasnije lucidno asistirao Adamsu koji je bio strijelac za konačnih 2-0. Ispadanje Alžira dobra je vijest za Dinamo jer se u klub vraćaju Ismael Bennacer i Monsef Bakrar.

Golove pogledajte OVDJE.

Nigerija je aktualni doprvak Kupa nacija i u polufinalu će igrati protiv domaćina ovogodišnjeg natjecanja Maroka. U 20 sati počinje posljednji četvrtfinalni ogled. Sastaju se branitelj naslova Obala Bjelokosti i Egipat, rekorder sa sedam osvojenih naslova Kupa nacija. Pobjednika tog susreta u polufinalu čeka Senegal.