Nigerija je izbacila Alžir s Afričkog kupa nacija rezultatom 2-0. Tako će se Ismael Bennacer i Monsef Bakrar vratiti u Dinamo te bi trebali biti spremni za nastavak sezone
Dobra vijest za Dinamo. Alžir je ispao s AFCON-a, na Maksimir se vraćaju dva jako bitna igrača
Nogometna reprezentacija Nigerije novi je polufinalist afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku, u četvrtfinalu su Nigerijci posve zasluženo s 2-0 pobijedili Alžir.
U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dok je početkom nastavka utakmicu odlučio sjajni Victor Osmihen s dva poteza. Prvo je u 47. minuti nadskočio kompletnu suparničku obranu i lijepo glavom zabio za 1-0, dok je deset minuta kasnije lucidno asistirao Adamsu koji je bio strijelac za konačnih 2-0. Ispadanje Alžira dobra je vijest za Dinamo jer se u klub vraćaju Ismael Bennacer i Monsef Bakrar.
Nigerija je aktualni doprvak Kupa nacija i u polufinalu će igrati protiv domaćina ovogodišnjeg natjecanja Maroka. U 20 sati počinje posljednji četvrtfinalni ogled. Sastaju se branitelj naslova Obala Bjelokosti i Egipat, rekorder sa sedam osvojenih naslova Kupa nacija. Pobjednika tog susreta u polufinalu čeka Senegal.
