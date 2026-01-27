Obavijesti

Sport

Komentari 0
OPORAVIO SE

Dobre vijesti za Dalića. Stanišić se vratio treninzima u Bayernu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Dobre vijesti za Dalića. Stanišić se vratio treninzima u Bayernu
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Josip Stanišić doživio je ozljedu ligamenata u desnom gležnju, a sada se ponovo vratio treninzima nakon što je propustio četiri utakmice. Vjerojatno još neće u akciju, ali ima vremena za podići formu do Mundijala

Admiral

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić oporavio se od ozljede ligamenata u desnom gležnju i ponovno je počeo trenirati s Bayernovom momčadi uoči utakmice posljednjeg, 8. kola prve faze natjecanja u Ligi prvaka u kojoj će Bavarci u srijedu gostovati kod nizozemskog PSV-a u Eindhovenu.

Final training session FC Bayern Munich
Foto: Sven Hoppe/DPA

Stanišić je ozlijeđen prije nešto više od dva tjedna u prvoj utakmici nastavka Bundeslige u kojoj je Bayern s čak 8-1 svladao Wolfsburg. Propustio je tri utakmice njemačkog prvenstva i jednu u Ligi prvaka, a liječnici su mu prognozirali izbivanje s terena do tri tjedna.

Hrvatski reprezentativac je u ponedjeljak prvi put trenirao s loptom, ali individualno.

Treninzima su se vratili i Serge Gnabry te Dayot Upamecano, a nakon što su preboljeli želučanu virozu bit će na raspolaganju Vincentu Kompanyju za dvoboj u Eindhovenu u kojem Bayern nema nikakav imperativ, jer je s 18 bodova osigurao mjesto među osam momčadi koje će preskočiti prvo kolo nokaut faze Lige prvaka.

Bundesliga - VfB Stuttgart v Bayern Munich
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Raphael Guerreiro i Konrad Laimer su još uvijek u procesu oporavka, a s momčadi je trenirao i korejski stoper Minjae Kim, ali on neće putovati u Eindhoven, jer nema pravo nastupa zbog crvenog kartona zarađenog u prethodnom dvoboju protiv belgijskog Royale Union SG-a.

Za razliku od Bayerna, momčad PSV-a je nakon dva uzastopna poraza pala na 22. mjesto i za plasman u nokaut fazu treba najmanje bod, a možda i sva tri, jer momčadi plasirane sve do 32. mjesta imaju mogućnost preskočiti aktualnog prvaka Nizozemske u kojem je Ivan Perišić jedan od najvažnijih igrača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kovač doveo Hrvata u Dortmund, bivši stoper Rijeke trenira s drugoligašem
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kovač doveo Hrvata u Dortmund, bivši stoper Rijeke trenira s drugoligašem

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'
ĐUROVSKI SE ZAIGRAO...

Nitko ovako nije obezvrijedio Modrića! 'Vladimir Petrović Pižon triput je bolji od Luke'

Kad gledam te današnje igrače, ne znam što ljudi vide u njima. Nitko na stvari ne gleda realno. Svi kao po nalogu imaju isto mišljenje, kazao je Milko Đurovski, bivši igrač Zvezde i Partizana
Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija
RADIO S KOSTELIĆEM

Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija

Umjesto borbe za postolja, 21-godišnja Zagrepčanka posljednjih mjeseci vodi bitku za bodove i kontinuitet. Niz odustajanja i slabijih plasmana rezultirao je ispadanjem iz prve jakosne skupine u slalomu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026