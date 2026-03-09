Dobre vijesti za Dinamo: Alžirac se napokon vratio u Zagreb...

Nakon velike pobjede u Splitu nad Hajdukom (3-1), Dinamu je stigla još jedna sretna vijest. Dugih šest tjedana, možda malo više, "modri" su bili bez Ismaela Bennacera koji je u Osijeku 25. siječnja napustio travnjak zbog ozljede. Od tada nije bilo ni traga ni glasa o njemu, a onda se pojavila informacija da se liječi u Dohi. Sada je čekanju kraj u u utorak bi trebao početi trenirati s prvom momčadi.

Bennacer se liječio u jednoj od najuglednijih klinika na svijetu te je oporavak gotov, a njegov povratak u Zagreb dodatno je zakomplicirala ratna situacija na Bliskom Istoku, zbog koje je zračni promet bio u kaosu. Prvotna ideja bila je da se vrati prošli tjedan te da bude u konkurenciji za derbi, ali to se nije dogodilo, no od utorka do kraja sezone bi trebao biti na raspolaganju Mariju Kovačeviću. "Modri" će trening u utorak odraditi u popodnevnim satima, a Alžirac bi na njemu trebao biti.

Dinamo je i bez najskupljeg igrača u svlačionici napravio odličan posao. Prošao je dalje u Kupu, "pomeo" Hajduk u njegovom dvorištu i praktički stavio ruku na trofej. Europe više nema, ali zasigurno će Bennacer donijeti iskustvo u momčad, kako bi se sezona mirno privela kraju. Ostaje za vidjeti koliko je spreman nakon ozljede i kada će ponovo na teren. Možda već i za vikend kada Dinamo igra protiv Slaven Belupa na Maksimiru. Kako piše Večernji list, odluka o njegovu upućivanju na liječenje donesena je u dogovoru s Alžirskim nogometnim savezom, dok troškove liječenja snosi sam igrač.