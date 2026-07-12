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PROTIVNIK U LIGI PRVAKA

'Modri' špijunirali Švicarce, oni se jako namučili na pripremama

Piše Jakov Drobnjak,
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'Modri' špijunirali Švicarce, oni se jako namučili na pripremama
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo na Thun ide po Ligu prvaka, a Švicarci su oslabljeni i u rasulu nakon odlazaka glavnih aduta

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Dinamo će u svoju europsku sezonu krenuti 21. srpnja potiv švicarskog prvaka Thuna. Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka igrat će se u Švicarskoj, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Maksimiru. Priče u dva tabora potpuno su različite. Dok se Dinamo pojačao jakim imenima i sjajno odrađuje prijateljske utakmoce, Thun je u velikom problemu.

Thun ove sezone nije ni sjena onog od prošle kada je senzacionalno postao prvak države. Tvorac čuda, trener Lustrinelli, otišao je u Union Berlin, a otišla je i većina važnijih igrača. Najbolji strijelac Elmin Rastoder prodan je Panathinaikosu za oko 3,5 milijuna eura, a mladi veznjak Franz-Ethan Meichtry Genoi za oko četiri milijuna, a u Young Boyse vratio se Imeri. Igrači koji su zabili 40 golova prošle sezone, tako da je Thun u velikom hendikepu.

To se osjetilo i na prijateljskim susretima koje je Thun odigrao. U subotu je odigrao dvije utakmice. Jednu protiv novog bundesligaša Elversberga koja je završila 1-1, a onda je izgubio od trećeligaša Waldorfa 21, ali ne u istom sastavu. Remi protiv Elversberga i nije tako loš rezultat i tu je Thun koristio najbolje snage. Počeo je u sastavu: Steffen - Fehr, Bürki, Bamert, Heule - Käit, Roth - Reichmuth, Maier, Labeau - Dursun.

Tomo Ničota iz Germanijaka piše da je Mario Kovačević poslao i špijune na utakmice protivnika. Analizu su na licu mjesta radili analitičar prve momčadi Mihael Minđek te Kovačevićev pomoćnik Mato Jajalo. Zasigurno je Thun lošiji i nije kao prošle sezone, ali nema mjesta opuštanju. Dinamu je cilj Liga prvaka i sve protivnike treba shvatiti ozbiljno, a onda ih, po mogućnosti, i pregaziti do cilja.

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