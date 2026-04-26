Obavijesti

Sport

Komentari 1
UOČI ZADNJEG KOLA

Dobre vijesti za Jakirovićev Hull City! Kiks Wrexhama ide im u korist u borbi za Premier ligu

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Dobre vijesti za Jakirovićev Hull City! Kiks Wrexhama ide im u korist u borbi za Premier ligu
Foto: Profimedia

Hull City u borbi za opstanak! Nakon poraza od Charltona, kiks Wrexhama pruža nadu. Sve će se odlučiti u posljednjem kolu protiv Norwicha

Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića je jučer u 45. kolu Championshipa izgubio od Charltona 2-1 u važnoj utakmici za ostanak u ligi. Međutim, Jakirovićeva momčad još ima šanse za ostanak, a u tome im je pomogao kiks Wrexhama koji je izgubio od prvaka Coventry Cityja 3-1. 

Dobre su to vijesti za Hull City jer se Wrexham nije uspio bodovno odvojiti. Uoči posljednjeg kola obje momčadi imaju po 70 bodova, a Wrexham ima za jedan gol bolju gol-razliku.

VIDEO Jakirović se sukobio s tribinama nakon poraza Hulla: 'Želiš da odem iz kluba? Hvala!'

Odluka o šestom mjestu koji vodi u doigravanje znat se će sljedećeg vikenda kada se igra zadnje kolo. Hull City dočekuje Norwich, devetu momčad lige koja nema izglede završiti sezonu na šestom mjestu. Wrexham će u zadnjem kolu ići na gostovanje kod Middlesbrougha, momčadi koja ima 79 bodova i bori se za drugo mjesto koje također donosi izravnu promociju.

Uoči zadnje utakmice Hull Cityja koja je na rasporedu u subotu 2. svibnja protiv Norwicha (13.30), Jakirovićevoj momčadi potrebna je uvjerljiva pobjeda kojom bi nadoknadili gol razliku.  Posljednju pobjedu Hull je ostvario protiv Sheffield Wednesdaya (3-1). 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
