Dobre vijesti za Jakirovićev Hull City! Kiks Wrexhama ide im u korist u borbi za Premier ligu

Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića je jučer u 45. kolu Championshipa izgubio od Charltona 2-1 u važnoj utakmici za ostanak u ligi. Međutim, Jakirovićeva momčad još ima šanse za ostanak, a u tome im je pomogao kiks Wrexhama koji je izgubio od prvaka Coventry Cityja 3-1.

Dobre su to vijesti za Hull City jer se Wrexham nije uspio bodovno odvojiti. Uoči posljednjeg kola obje momčadi imaju po 70 bodova, a Wrexham ima za jedan gol bolju gol-razliku.

Odluka o šestom mjestu koji vodi u doigravanje znat se će sljedećeg vikenda kada se igra zadnje kolo. Hull City dočekuje Norwich, devetu momčad lige koja nema izglede završiti sezonu na šestom mjestu. Wrexham će u zadnjem kolu ići na gostovanje kod Middlesbrougha, momčadi koja ima 79 bodova i bori se za drugo mjesto koje također donosi izravnu promociju.

Uoči zadnje utakmice Hull Cityja koja je na rasporedu u subotu 2. svibnja protiv Norwicha (13.30), Jakirovićevoj momčadi potrebna je uvjerljiva pobjeda kojom bi nadoknadili gol razliku. Posljednju pobjedu Hull je ostvario protiv Sheffield Wednesdaya (3-1).