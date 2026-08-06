Dobre vijesti za Šarića i društvo u kvalifikacijama: Umirovio se jedan od najboljih igrača Latvije

Usred kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine u Kataru, težak udarac doživjela je košarkaška reprezentacija Latvije. Od reprezentacije se oprostio ponajbolji igrač i jedan od najboljih šutera u Europi - Davis Bertans.

Dobra je to vijest za Hrvatsku koja će vjerojatno ključnu utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo igrati upravo protiv Latvije i to 27. kolovoza u Zadru. To je ozbiljan hendikep za izbornika Latvije Jānisa Gailitisa.

- Hvala vam na sjajnih 15 godina! Prošlo je točno desetljeće i pol od moje prve službene utakmice u dresu seniorske reprezentacije Latvije. Došlo je vrijeme da poslušam svoje tijelo i, nažalost – ali uz veliku radost i ponos zbog svega što sam proživio u ovih 15 godina - kucnuo je čas da stavim točku na karijeru u reprezentaciji - rekao je Bertens na društvenim mrežama.

Bertans je trenutno igrač Dubaija, čiji dres nosi posljednje dvije sezone. Na startu karijere već je igrao u ABA ligi i to za Partizan od 2012. do 2014. godine. Nakon toga su uslijedile dvije godine u Baskoniji, a onda i čak osam u NBA ligi. U SAD-u je igrao za San Antonio, Washington, Dallas, Oklahomu i Charlotte.

Što se tiče kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Hrvatska je trenutno na 2. mjesto s 11 bodova, koliko ima i Njemačka, a bod više ima Poljska. Dva boda ima Latvija i pobjedom protiv Latvijaca Hrvatska bi jednom nogom bila na svjetskoj smotri.