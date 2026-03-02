Obavijesti

Dobre vijesti za Zlatka Dalića: Gvardiol konačno skinuo čizmu!

Piše Hrvoje Tironi,
Dobre vijesti za Zlatka Dalića: Gvardiol konačno skinuo čizmu!
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Gvardiol se sad u potpunosti okreće rehabilitaciji, a u HNS-u i dalje vjeruju kako bi naš najskuplji nogometaš mogao biti spreman za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Bit će to velika utrka s vremenom...

Joško Gvardiol (24) proteklih je dana skinuo čizmu, te se u potpunosti okreće procesu rehabilitacije nakon teške ozljede, prijeloma goljenične kosti (tibije) na desnoj nozi. Hrvatski reprezentativac ozlijedio se na prvenstvenoj utakmici protiv Chelseaja (1-1) koja je odigrana još 4. siječnja na Etihadu.

Foto: Phil Noble

Naš nogometaš je osam dana kasnije uspješno operiran u Londonu kod najboljeg engleskog kirurga koji je u prošlosti operirao i Matea Kovačića. Gvardiol je poslije operacije dugo nosio čizmu, a pred njim je sad višemjesečni oporavak. Zlatko Dalić i dalje vjeruje kako bi Gvardiol mogao biti spreman za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, ali bit će to - utrka s vremenom.

Josep Guardiola odmah je reagirao, pa iz Crystal Palacea za 23 milijuna eura doveo Marca Guehija, engleskog reprezentativnog stopera, dok je s posudbe iz Watforda vraćen mladi branič Max Alleyne. Manchester City je i dalje u borbi za naslov prvaka, za vodećim Arsenalom (koji ima utakmicu više) zaostaje pet bodova.

