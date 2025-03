Dobri duh Krova: Odrastao je u Zagrebu, a diše hajdučki. Donio šest bodova i jak vjetar u leđa

Prije šest kola se na pravom mjestu našao Filip Krovinović (29) na gostovanju kod Šibenika i u prvoj minuti nadoknade donio tri boda, a također u prvoj minuti sudačke nadoknade je popularni Krova donio izjednačenje i bod protiv Dinama (2-2). I to kako - glavom! Ne zna ni sam, ali pretpostavlja da mu je to prvi gol glavom u karijeri, ali bio je posebno lijep i važan.

Došao je pred novinare, sve zdušno pozdravio i odgovarao pet minuta prilikom čega mi je dvaput umalo izbio mobitel iz ruke jer očito s Gattusom ide i 'talijanski' u svlačionici pa ruka sama poleti, ali oba je puta stao, nasmijao se i ispričao, bez grama zloće ili neke negative u sebi. A naša povijest seže osam godina unatrag kad je tek Filip potpisao za Benficu, a onda se pojavio na igralištu Studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu.

Stigao je pomoći bratićevoj momčadi, bez obzira na to što je 'Šeki' uvijek imao ponajbolje zagrebačke španere u momčadi, tu je još bio i 'Krova' u Benficinoj opremi. Moja poruka za momčad je bila jasna, idemo Krovinoviću pokazati gdje je došao i u prvom startu ga opaliti po nogama da razmisli o ulasku u igru. I tako je bilo, naš sidrun je 'promašio' loptu, a Filip je završio u zraku i krenuo je opći metež na terenu, scene su bile malo žešće nego one nakon derbija. Ali Krova je sve to samo 'otresao', shvatio što se događa i mirno otišao na klupu, čak pokušao smiriti situaciju.

A i u karijeri je upravo takav - bilo da je napravio neki prekršaj pa su svi 'skočili' na njega ili pak je neki njegov suigrač napravio problem na terenu, svojevrsni UNPROFOR uvijek je bio upravo - Krovinović. Dečko koji je odrastao u Zagrebu, prošao nogometne škole Lokomotive i Dinama, a seniorsku afirmaciju doživio je u Zagrebu, Filip je odrastao u 'purgerskom' okruženju, vrhunski nogometaš, ali prije svega dečko na mjestu i uvijek omiljena ličnost u svlačionici.

Stigao je prije četiri godine za 1.5 milijuna Eura na Poljud i mnogi su propitkivali vrijedi li on tolike novce, pokušavali stvari pravdati brojkama, a on u 145 utakmica ima 19 golova i 11 asistencija u 'bilom' dresu. Očaravajuće brojke? Nikako. Ali neki put su na terenu i više nego potrebni upravo takvi, napisao bi jedan dragi kolega 'zahvalni' igrači. A Filip je zahvalan za sve, dok momčad treba biti zahvalna njemu. Svaku je godinu u dresu Hajduka završio s prosječnom ocjenom većom od 7.00 prema Sofascoreu što je jako dobro za nekoga na njegovoj poziciji. Nije Filip klasična 'desetka', on je igrač dobar s loptom u nogama koji se jako dobro snalazi prema naprijed, neka vrsta 'osmice' prema 'desetki', ali četiri godine nije imao problema s tim na kojoj se god poziciji nalazi.

Zagreb: Hajduk u nadoknadi golom Krovinovića izjednačio protiv Dinama | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Došao je kao velika zvijezda, očekivanja su bila velika, ali Filip nije klasični 'game changer' na terenu, on je radilica, čovjek koji će se naći gdje god je potrebno i svaki put odraditi, a posebno je bilo teško od 11. do 12. mjeseca kad je Gattuso lutao s Rakitićem i Krovinovićem na zadnjem veznom gdje u defenzivi to nije bilo na najvišoj razini, a sve se razvodnilo i prema naprijed. Polusezonu je završio golom u prvoj minuti nadoknade za pobjedu protiv Šibenika, a onda je nakon remija s Belupom (0-0) i poraza kod Lokomotive (3-2) Krovinović završio na klupi i u svlačionici na poluvremenu. Zatim nije igrao protiv Osijeka (4-0), dobio je pola sata u Kupu protiv Rijeke, a sad je zablistao protiv Dinama. I njegov pristup nije se promijenio ni sekunde.

Ove sezone donio šest bodova s dva gola

Bez obzira na to je li Krovinović odigrao vrhunski ili katastrofalan susret, uvijek je stao pred novinare, iskreno progovorio

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bez obzira na to je li Krovinović odigrao vrhunski ili katastrofalan susret, uvijek je stao pred novinare, iskreno progovorio i nastavio s radom, bez puno kukanja ili pak uzdizanja. Mnogi zaboravljaju da je prije nego je došao u Hajduk bio na korak od hrvatske reprezentacije, a kvalitetu sigurno nije izgubio. Od 145 utakmica za klub s Poljuda, započeo je njih 136, a svjestan je Gattuso kakvog heroja ima u momčadi, onog koji će svaku utakmicu 'poginuti' pa donijelo mu to dobro ili loše. Ali uvijek će, zahvaljujući stricu, biti tu za Hajduk, zna što je Hajduk i bez obzira na mjesto otkud dolazi, kuca 'bilo'.

Zagreb: Hajduk u nadoknadi golom Krovinovića izjednačio protiv Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na iznad spomenutoj utakmici na terenu studentskog doma riskirao je karijeru, ali je pokazao da je tu za ekipu, to pokazuje i na svakoj utakmici u dresu Hajduka. Tu je za što god trebalo, a zasigurno je jedan od onih kojemu bi titula značila najviše u svlačionici. Tad je u raspucavanju penala pucao pokraj gola i poslao ekipu u ponor, ali ovaj put je donio veliki bod i momentum prije odlaska u Goricu, a možda i svojevrsnu prijelomnicu. Tad me napucao iz penala i izbacio svoju momčad s turnira, a sad je zabio kao što nikad nije. I možda napravio taj bitan korak, jer kao što je sam rekao, u Splitu si ili na vrhu ili na dnu, a s porazom u derbiju sve bi bilo loše. Ovako? Sezona lova na titulu je u punom jeku...