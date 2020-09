Upravo se s njim nakon obavljenih lije\u010dni\u010dkih pretraga podru\u017eio i sam Jo\u0161ko, a Dani je svoje odu\u0161evljenje dolaskom jo\u0161 jednog igra\u010da Dinama pokazao i na Instagramu objaviv\u0161i fotografiju s Jo\u0161kom uz poruku:\u00a0

<p>Nogometaš Dinama, <strong>Joško Gvardiol,</strong> potpisao je u ponedjeljak ugovor s njemačkim Leipzigom i to na pet godina za 16 milijuna eura uz dodatna tri milijuna kroz bonuse i 20% od sljedećeg transfera. Ipak, klubu koji slovi kao jedan od najboljih za razvoj mladog igrača dinamovac će se priključiti tek od 1. srpnja sljedeće godine, a do tada će nastupati za Dinamo kao igrač na posudbi, a Dinamu će Leipzig plaćati za daljnje nastupe Gvardiola u zagrebačkom dresu. Zbog ovoga su dogovora ovdašnji mediji izložili napise 'Dinamo pokazao kako se radi transfer', no odlična veza na relaciji Zagreb - Leipzig ne čudi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara</strong></p><p>Naime, ondje je nakon sjajnih partija u Ligi prvaka prošle sezone pod maestralnom palicom Nenada Bjelice otišao i mladi Španjolac Dani Olmo.</p><p>Upravo se s njim nakon obavljenih liječničkih pretraga podružio i sam Joško, a Dani je svoje oduševljenje dolaskom još jednog igrača Dinama pokazao i na Instagramu objavivši fotografiju s Joškom uz poruku: </p><p>"Dobro došao, prijatelju moj."</p><p>Podsjetimo, Olmo je drugi najveći ulazni transfer u povijesti Leipziga.</p><p>- Sretan sam što sam postao dio RB Leipziga. Riječ je o jednom od najboljih klubova Bundeslige koji ima jasnu viziju igre i ideje. Kao mladom igraču posebno mi je bilo važno izabrati klub u kojem mogu napredovati. Upravo to sam pronašao u RB Leipzigu koji je pokazao da je sjajna sredina za razvijanje i usavršavanje mladih igrača. Veliko hvala mom Dinamu što mi je omogućio ovaj odlazak. Do konačnog preseljenja u Leipzig, činit ću sve od sebe da budem što uspješniji u dresu Dinama – rekao je Joško Gvardiol po potpisu ugovora.</p><p> </p>