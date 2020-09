Šef Bayerna okrznuo je Kovača: 'Došao je Flick i - upalio svjetlo'

Hansi Flick je na klupi naslijedio našeg Niku Kovača kojem od prvog dana dolaska u klub stvari nisu bile idealne i nije uživao povjerenje Karla-Heinza Rummeniggea kao njegov nasljednik

<p><strong>Hansi Flick</strong> (55) je na klupi Bayerna naslijedio Niku Kovača i nakon dolaska na klupu donio klubu odlične igre i rezultate. <strong>Karl-Heinz Rummenigge</strong> promjenu trenera u Bayernu vidi kao jedan od glavnih razloga uspjeha minhenskog kluba:</p><p>- Kad je Hansi u studenom preuzeo dužnost glavnog trenera, to je bila sreća za Bayern. Bilo je to kao da je netko ponovno uključio svjetlo - rekao je Rummenigge na svoj 65. rođendan.</p><p>- Kako je to učinio, bilo je to nevjerojatno. Možemo se smatrati sretnima. Hansi je sjajan momak - zaključio je na kraju.</p><p>Flick je neupitno napravio odličan posao u prošloj sezoni osvojivši Ligu prvaka, trpao je mreže svima po redu, a doma sve po starom. Osma titule Bundeslige zaredom je u džepu kao i njemački kup. Igrao je kao pod palicom <strong>Juppa Heynckesa </strong>i kad je bilo samo pitanje s koliko golova u mreži će protivnik kući. Flick je uspio oživjeti nogomet koji ih je krasio u najboljim danima, u kojem je klub mogao uživati godinama ranije pod vodstvom trenera <strong>Pepa Guardiole, Louisa van Gaala</strong> i već spomenutog Juppa Heynckesa.</p><p>- Nikad nisam vidio da svi igrači zaista stoje iza takve filozofije. Veliko je postignuće da je Hansi trajno pozitivno utjecao na karakter ekipe. Stara izreka odnosi se na nas: 'Svi za jednog, jedan za sve' - oduševljen je bio šef kluba.</p><p>Flick je produžio svoj ugovor s Bayernom do proljeća 2023., a Rummenigge naglašava da uprava kluba mora podržati Flicka kao trenera kako bi dugoročno održali svoj uspjeh, upravo suprotno onome što je dao Niki Kovaču od samog dolaska u klub:</p><p>- Uprava mora stvoriti preduvjete za uspjeh, a momčad i trener moraju pokušati igrati uspješan nogomet u tim uvjetima - zaključio je Karl-Heinz Rummenigge. </p>