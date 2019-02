Dobrodošao u Hrvatsku, Roy! I uživaj u zasluženoj mirovini

Ako me Mirko pobijedi, neću ići u mirovinu, samo ću doći u Hrvatsku i pronaći si dobre liječnike. Kad me pobijedi borac koji to zapravo ne bi trebao, to će biti dokaz da se više ne želim baviti ovim sportom.

Tako je Roy Nelson najavio okršaj s Cro Copom. Istina, u borilačkim sportovima mnogo je 'trash talka' uoči borbi, (sitnih) provokacija, ali kako su Nelsonu 42 godine, lako je moguće da doista ode u mirovinu. Održi li obećanje i dođe u Hrvatsku, Mirko će ga sasvim sigurno prigrliti i ugostiti kako dolikuje...

I premda je Cro Cop pobijedio Nelsona jednoglasnom odlukom sudaca, od čega je jedan sudac sve tri runde dodijelio Mirku, a dvojica su smatrala da je jedino u trećoj rundi Nelson bio bolji, dio američkih MMA fanova smatra da je Filipovićeva pobjeda nezaslužena.

Ohrabreni ponašanjem svoga borca, jer Roy Nelson sam sebi podigao ruku i u nevjerici komentirao kako su suci pobjedu dodijelili suparniku, Amerikanci su patriotski komentirali kako je Cro Copov trijumf u najmanju ruku dvojben.

Mirku je to bio debi u Bellatoru, a specijalizirani MMA Junkie prenio je kako se "mnogi u publici baš nisu pomirili s takvih ishodom".

- Pobijedio sam Mirka, ali suci to nisu vidjeli. Pa jedan od njih je bodovao 30-27, što se nikako nije dogodilo, mogli ste to vidjeti ako ste gledali borbu. Možda sam samo u zabludi od udaraca u glavu, ali hvala na podršci - obratio se Roy Nelson svojim fanovima na Instagramu nakon poraza.

No, baš je ta njegova izjava izazvala neutraln(ij)e navijače da ga počnu ismijavati.

- Da, pobijedio si, s 1-3.

- Haha, tako si mislio i protiv Werduma. Toliko golem čovjek, a nerealan.

- Mora da ga je Mirko dobro izudarao u glavu kad tako govori.