'Kauboji' slave s navijačima na Trgu: Predstavili 'novu himnu'

DOČEK U ZRAČNOJ LUCI

Oko 1 u noći s nedjelje na ponedjeljak, hrvatski rukometaši vratili su se u Hrvatsku sa srebrnom medaljom oko vrata. Let je kasnio, no dobro zagrijane i vesele navijače to baš i nije diralo.

Ljudi su se počeli okupljati već oko 23.30, a do trenutka kada su Kauboji sletjeli skupilo ih se oko 500 u i izvan aerodroma. S obzirom da je ponedjeljak radni dan, da je bilo dosta kasno, ne čudi što su rukometaši bili oduševljeni kada su vidjeli što su im pripremili.

- Fenomenalno, zahvaljujem se ovim divnim ljudima. Jedan sat je i zahvaljujem se u ime cijele ekipe. Ove slike ostat će za cijeli život, rekao je MVP Eura Domagoj Duvnjak po izlasku iz aviona pa dodao:

- Bili smo jako tužni, imali smo osjećaj da smo blizu zlata. Ali kad dođeš ovdje i vidiš ovoliko ljudi znaš da si veliku stvar napravio.

