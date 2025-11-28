Dodatan motiv za borce na FNC-u: Uveli dva bonusa u Varaždinu

Oko sedam tisuća gledatelja svjedočit će u subotu u Varaždinu još jednoj vrhunskoj borilačkoj večeri na FNC-u 25. Najbolja promocija jugoistočne Europe u 'barokni grad' donosi 11 vrhunskih okršaja, a borci će ovaj put imati i dodatan motiv.

Organizacija je uvela dvije nagrade za najboljeg pojedinca, odnosni najbolji 'par' večeri. Tako će 5.000 eura dobiti borac koji ostvari najbolji nokaut, dok će njegovi kolege koji će pružiti najbolji meč večeri dobiti 10.000 eura. Borci tako svakako imaju dodatan motiv, a odlična je to vijest i za publiku koja će zasigurno moći uživati u još boljim izvedbama.

Podsjetimo, sam event počinje u 18 sati i 30 minuta u varaždinskoj Areni. Predvodi ga zadarski borac Martin Batur (33, 9-4) koji se vraća nakon teške ozljede koljena protiv poljske MMA legende Michala Kite (45, 22-16-1).