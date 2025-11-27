Dvije borbe s FNC-a u Varaždinu bit će dostupne svima! Uvodni mečevi prenose se na YouTubeu

Obavijesti

Sam event počinje u 18 sati i 30 minuta u varaždinskoj Areni. Predvodi ga zadarski borac Martin Batur (33, 9-4) koji se vraća nakon teške ozljede koljena protiv poljske MMA legende Michala Kite (45, 22-16-1)

Još nas dva dana dijele od FNC 25 borilačkog spektakla u Varaždinu, a najbolja organizacija jugoistočne Europe objavila je kako će dva uvodna meča biti dostupna u potpunosti besplatno na YouTube kanalu organizacije. 

Publika u Varaždinu i pred malim ekranima cijele će večeri moći uživati u borilačkom sadržaju, ali za to će morati platiti PPV ili kupiti ulaznicu. No, ovaj će put biti dostupna i dva meča nadolazećih nada i to u potpunosti besplatno. Tako će meč koji će otvoriti večer između Ahmeda Kagirova (28, 1-0) i Andrije Šalutašvilija 24, 1-0) u lakoj kategoriji moći pogledati putem malih ekrana.

A to neće biti sve jer će u izravnom prijenosu biti i meč između Petra Blagojevića (20, 1-0) i Benjamina Ajda (26, 1-0) u dogovorenoj kategoriji do 80 kilograma. Priča bosanskohercegovačkog borca Blagojevića 'eksplodirala' je na društvenim mrežama, a bit će mu ovo prilika za veliki skok u karijeri na velikoj sceni.

Sam event počinje u 18 sati i 30 minuta u varaždinskoj Areni. Predvodi ga zadarski borac Martin Batur (33, 9-4) koji se vraća nakon teške ozljede koljena protiv poljske MMA legende Michala Kite (45, 22-16-1).

