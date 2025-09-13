Dodig u Osijeku dobio nagradu za predanost Davis Cupu

Uoči subotnjeg dvoboja parova na susretu Davis Cupa između Hrvatske i Francuske u Osijeku Međunarodni teniski savez (ITF) dodijelio je posebno priznanje Ivanu Dodigu (40) za dugogodišnju predanost ovom natjecanju.

Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje igračima koji tijekom karijere imaju dugi staž u Davis Cupu, a prijašnje pravilo da je kriterij minimalno 20 odigranih susreta kod kuće i/li u gostima zamijenjeno je dodjelom bodova, ovisno o stupnju natjecanja, pri čemu se dakako najviše vrednuju nastupi u najvišem rangu.

Ivan Dodig je ukupno deseti hrvatski tenisač kojem je pripala ova nagrada. Prije njega zaslužili su ju Dragutin Mitić, Franjo Punčec, Josip Palada, Boro Jovanović, Nikola Pilić, Željko Franulović, Goran Ivanišević, Ivan Ljubičić i Marin Čilić.