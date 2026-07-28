'DOĐITE OVDJE' Frcale iskre među igračima Dinama i Thuna, a onda je počelo veliko slavlje

DINAMO - THUN 3-2 Vrlo teška europska pobjeda "modrih" nakon ponora i gubitka 2-0 na poluvremenu pa igrača više bila je i vrlo slatka. Pa su i navijači, a skupilo ih se 17.092, razdragano slavili, nakon što je bilo podosta gužve i naguravanja u završnici. Pogotovo su slavili Bad Blue Boysi, koji su pjevali "daj mi samo pobjede" i zvali igrače da im se pridruže pod sjeverom. Uslijedio je zajednički huk i proslava u valovima
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Foto Igor Soban/PIXSELL
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