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'DOĐITE OVDJE' Frcale iskre među igračima Dinama i Thuna, a onda je počelo veliko slavlje

DINAMO - THUN 3-2 Vrlo teška europska pobjeda "modrih" nakon ponora i gubitka 2-0 na poluvremenu pa igrača više bila je i vrlo slatka. Pa su i navijači, a skupilo ih se 17.092, razdragano slavili, nakon što je bilo podosta gužve i naguravanja u završnici. Pogotovo su slavili Bad Blue Boysi, koji su pjevali "daj mi samo pobjede" i zvali igrače da im se pridruže pod sjeverom. Uslijedio je zajednički huk i proslava u valovima
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Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Foto Igor Soban/PIXSELL
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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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