Dođoh, vidjeh, zaradih! Jurić u godinu dana spremio u džep tri otpremnine. Koliko mu je sjelo?

U svijetu modernog nogometa, gdje se treneri mijenjaju brže od godišnjih doba, rijetki su doživjeli tako intenzivnu i financijski uspješnu godinu kao hrvatski trener Ivan Jurić (50). U razdoblju od samo 12 mjeseci, Jurić je vodio tri kluba u dvije najjače europske lige, Romu, Southampton i Atalantu, te je iz sva tri ispraćen otkazom. Dok se sportska strana priče svodi na kratke i neuspješne mandate, financijska pozadina otkriva složenu mrežu visokih plaća, pregovora i višemilijunskih ugovora. Koliko je Jurić doista zaradio u trenerskoj odiseji?

Roma: Sporazumni raskid kao ključ za novi posao

Jurićeva turbulentna godina započela je u rujnu 2024. kada je preuzeo klupu Rome nakon odlaska klupske legende Danielea De Rossija. Iako detalji ugovora nisu objavljeni, poznato je da je potpisao do lipnja 2025. Međutim avantura u Vječnom gradu trajala je manje od dva mjeseca. Nakon serije loših rezultata, otkaz je uslijedio već u studenom.

Ključan detalj njegovog odlaska bio je "sporazumni raskid ugovora". Kako su prenijeli talijanski mediji, ovaj potez omogućio je Romi značajnu uštedu na ostatku njegove plaće. Za Jurića je to značilo da se odrekao punog iznosa koji bi mu pripadao do isteka ugovora, ali je zauzvrat dobio slobodu da odmah preuzme novi klub. Otpremnina je postojala, ali je bila predmet pregovora i zasigurno manja od cjelokupne preostale vrijednosti ugovora. Ovaj kompromis bio je nužan kako bi mogao prihvatiti poziv iz Engleske koji je uslijedio.

Southampton: Premijerligaški ugovor i neizbježan pad

Već u prosincu 2024., samo mjesec dana nakon otkaza u Romi, Jurić je predstavljen kao novi menadžer Southamptona. Klub s južne obale Engleske, koji se grčevito borio za ostanak, ponudio mu je ugovor na 18 mjeseci. Financijski uvjeti bili su u skladu sa standardima Premier lige: Jurićeva godišnja plaća iznosila je impresivnih 2,9 milijuna eura, uz bonuse za osiguravanje ostanka.

No čudo se nije dogodilo. Jurić nije uspio preokrenuti sezonu, a Southampton je potvrdio ispadanje u niži rang već u travnju, ranije nego ijedan klub u povijesti Premier lige. Otkaz je bio logična posljedica. Iako točan iznos otpremnine nije poznat, financijski analitičari u Engleskoj sugeriraju da su "sveci" u ugovor vjerojatno ugradili zaštitne klauzule kako bi izbjegli isplatu "ludih" iznosa u slučaju otkaza.

Vjerojatnije je da se radilo o skromnijoj otpremnini prema nogometnim standardima, koja nije uključivala cjelokupni iznos za preostalih godinu dana ugovora. Unatoč kratkom mandatu, Jurić je za četiri mjeseca rada u Engleskoj zaradio značajan dio visoke godišnje plaće.

Atalanta: Izdašna plaća i novi brzi otkaz

Nakon neuspjeha u Engleskoj, Jurić se u lipnju vratio u Italiju, preuzevši Atalantu, klub u kojem je njegov mentor Gian Piero Gasperini ostavio dubok trag. Ugovor potpisan s klubom iz Bergama bio je financijski vrlo izdašan: dvogodišnja suradnja donosila mu je godišnju plaću od dva milijuna eura neto, uz potencijalnih 500.000 eura bonusa.

Međutim priča se ponovila. Loš ulazak u sezonu, serija remija i poraz od novopromoviranog Sassuola zapečatili su njegovu sudbinu. Otkaz je stigao u ponedjeljak, gotovo na isti datum kao i otkaz u Romi godinu dana ranije. Informacije o visini otpremnine od Atalante nisu dostupne, no s obzirom na talijansku praksu, vjerojatno je da mu pripada značajan dio preostalog ugovora, osim ako nije dogovoren drugačiji model raskida.

Računica na kraju godine

Precizan iznos koji je Ivan Jurić zaradio od tri otkaza u godinu dana nemoguće je izračunati bez uvida u povjerljive ugovorne klauzule. Ipak, analiza dostupnih podataka pokazuje da je njegova zarada bila iznimno visoka. Kroz plaće je u 12 mjeseci zaradio višemilijunski iznos: dva mjeseca u Romi, četiri mjeseca na plaći od gotovo tri milijuna eura u Southamptonu te pet mjeseci na plaći od dva milijuna eura u Atalanti.

Otpremnine su tu priču dodatno podebljale. Iako se vjerojatno odrekao punih iznosa ugovora kako bi brže pronašao nove angažmane, pregovaračke vještine i reputacija osigurale su mu da iz svakog raskida izađe s pozamašnom naknadom. Jurićeva turbulentna godina potvrđuje da u vrhunskom nogometu, čak i kada sportski rezultati izostanu, financijska isplativost za elitne trenere rijetko dolazi u pitanje.