Dogovor je pao! Bivši hrvatski izbornik vraća se u RK Zagreb

Na klupu RK Zagreba od iduće sezone sjeda Hrvoje Horvat mlađi (48), bivši izbornik hrvatske reprezentacije i aktualni trener švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena. Vijest koja se tjednima kreće u rukometnim krugovima napokon je dobila potvrdu početkom ožujka, kada je nakon dugotrajnih pregovora postignut konačni dogovor.

Sezonu je započeo Andrija Nikolić, naslijedio ga je Nenad Šoštarić, a kao privremeno rješenje do kraja sezone momčad vodi Boris Dvoršek. Učinak u Ligi prvaka s deset poraza u prvih jedanaest utakmica najbolje svjedoči o dubini krize na europskom frontu. Pregovori s Horvatom trajali su dugo, a navodno su zapinjali na klauzulama vezanim uz mogućnost prijevremenog raskida ugovora u Kadettenu.

Radi vrlo dobar posao sa Schaffhausenom, ali Zagrebov se poziv ne odbija unatoč važećem ugovoru. Dogovor je postignut, a čini se da klub napokon ima dugoročnu viziju, piše Germanijak. Postoji i pitanje odštete koju će Zagreb morati platiti za njegovo dovođenje jer švicarski klub nema namjeru pustiti ga prije isteka ugovora, koji je potpisao do 2027. godine.

Trenerski put sina legendarnog Hrvoja 'Cvebe' Horvata bio je sve samo ne pravocrtan. Nakon igračke karijere u kojoj je nastupao za Bjelovar, Zagreb, Medveščak i Dubravu, upravo je u potonjem klubu započeo svoj trenerski uspon. Klupu Dubrave preuzeo je 2012. godine te ju je dvije godine kasnije senzacionalno odveo do finala Kupa Hrvatske, gdje je poražen od moćnog Zagreba.

Prvi veći iskorak u trenerskoj karijeri napravio je preuzevši našički Nexe 2016. godine. U petogodišnjem mandatu učvrstio je Nexe kao drugu silu hrvatskog rukometa, ostvarivši zapažene rezultate u SEHA ligi i EHF Europskoj ligi. Njegov rad nije prošao nezapaženo pa je 2017. postao i pomoćnik Lini Červaru u reprezentaciji.

Kratka i ne baš uspješna avantura u njemačkom bundesligašu HSG Wetzlaru trajala je tek četiri mjeseca, no ubrzo je stigao poziv iz Švicarske. U Kadetten Schaffhausenu dokazao je svoju kvalitetu, osvojivši dva naslova prvaka i jedan nacionalni kup, gradeći prepoznatljiv stil s čvrstom obranom kao temeljem.

Vrhunac, ali i najteže razdoblje njegove karijere, bio je mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Preuzeo ju je u siječnju 2021. nakon ostavke Line Červara i 15. mjesta na Svjetskom prvenstvu u Egiptu. Očekivanja su, kao i uvijek, bila ogromna, no rezultati su izostali. "Kauboji" pod njegovim vodstvom nisu uspjeli izboriti plasman na Olimpijske igre u Tokiju, dok su na Europskom prvenstvu 2022. završili na osmom mjestu, što je bio najslabiji plasman u posljednjih dvadeset godina.

Konačni kraj stigao je nakon Svjetskog prvenstva 2023., gdje je Hrvatska osvojila deveto mjesto i ostala bez izravnog plasmana u kvalifikacije za Olimpijske igre. Hrvatski rukometni savez odlučio se na promjenu, a Horvat je smijenjen u veljači 2023. godine.

Reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško stižu na ljeto, kao i slovenski golman Urh Kastelic, odnosno bjeloruski pivot Matvej Barbašinski. Marin Jelinić je dogovoren, ali tek od ljeta 2027. godine, odnosno kad mu istekne ugovor s Pick Szegedom.