Dogovoren je termin utakmice HSV-a i Hajduka u Hamburgu! Slijedi veliki dan za Vuškovića

Hrvatski nogometaš Mario Vušković (24) trebao bi 15. studenog ponovno zaigrati u utakmici nakon gotovo četiri godine izbivanja. Kako smo prvi objavili, Hajduk i HSV dogovorili su prijateljski susret u Hamburgu, a dvoboj na Volksparkstadionu zakazan je 15. studenog u 15 sati, upravo na dan kada hrvatskom braniču završava četverogodišnja suspenzija. Ulaznice možete kupiti OVDJE.

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Pokretanje videa... VIDEO Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima | Video: 24sata/privatna arhiva

Za 24-godišnjeg nogometaša utakmica ima dodatnu važnost jer će s druge strane terena biti klub u kojem je započeo profesionalnu karijeru. Vušković je za Hajduk nastupio 48 puta, a splitsku momčad napustio je 2021. godine, kada je prešao u HSV za približno 4,2 milijuna eura.

Njegov povratak nogometu posljednjih je mjeseci u središtu pozornosti navijača njemačkog kluba. Vušković se sredinom rujna priključio treninzima prve momčadi, a prvi trening na Volksparkstadionu privukao je više od 6000 gledatelja. HSV je tom prilikom trening seniorske momčadi na svojem stadionu otvorio pred tako velikim brojem navijača kako bi hrvatskom braniču priredio poseban doček.

Vušković je bio izvan terena zbog suspenzije povezane s dopinškim slučajem, koji je pratio dugotrajan pravni postupak i niz prijepora. Istek kazne 15. studenog omogućit će mu povratak službenim natjecanjima, a prijateljski ogled protiv Hajduka mogao bi biti važan korak u nastavku njegove karijere.