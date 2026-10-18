FRCAJU ISKRE Hrgović je uletio u ring nakon Duboisove pobjede i poručio: 'Reci mi, kad hoćeš?!'

Danielu Duboisu (29) trebalo je samo 17 sekundi da prizemlji Fabija Wardleyja (31) u njihovom revanšu za WBO-ov pojas prvaka. Kao i u prvoj borbi koja se održala u svibnju, kao pobjednik je izašao 29-godišnji Englez i jedini čovjek koji je zadao profesionalni poraz Filipu Hrgoviću.

Upravo je Hrvat pozorno pratio njihov meč iz prvog reda londonske O2 arene. Tamo je krajem kolovoza "el animal" pobijedio Mosesa Itaumu i uzeo IBF-ov pojas prvaka, a sad želi još. Idealnog protivnika vidi u Duboisu, a Filip već godinama čeka priliku za osvetu.

Foto: John Sibley

Podsjetimo, Dubois je pobijedio Hrgovića tehničkim nokautom u lipnju 2024. u borbi za IBF-ov pojas prvaka. Taj je pojas završio u Hrgovićevim rukama, dok je Dubois u svibnju drugi put postao svjetski prvak, ovaj put osvojivši WBO-ov pojas. I sve se nekako slaže za njihov revanš.

Hrgović je nakon završetka borbe bio pozvan u ring od strane boksačkog promotora Franka Warrena, koji se brine za karijere oba boksača, pa i za onu Fabiana Wardleyja.

- Fabio je fantastičan dečko, drugi je put ušetao sa mnom u ring, ali sad je moje vrijeme, ovo je moja era! Od samog ulaska u ring imao sam jako loše namjere. Ovo je Božja pobjeda. U prvoj su mi borbi leđa bila stisnuta uz zid, zato sam sada morao doći i pokazati da sam ja ozbiljan. I jesam - poručio je Dubois za DAZN nakon borbe pa dodao...

- Tkogod je sljedeći, neka dođe, zaista! Ja sam prvak. Želim velike borbe, u ovoj fazi karijere najbitnije su mi dobre borbe i puno novca.

Foto: John Sibley

Da se nešto sprema, dao je nataknuti i Frank Warren.

- Velika imena trenutačno su zainteresirana za ujedinjenje titula i to nam je plan za sljedeću godinu. Danas smo imali nevjerojatnu borbu, Fabio Wardley je nevjerojatno hrabar tip i ima veliko srce, ali ovo je bila Danielova noć. Iduće godine nas čekaju sjajne borbe - poručio je Warren, a sve upućuje kako će u ulozi protagonista biti upravo Hrgović.

Hrgović i Dubois odmjerili su se oči u oči, a "el animal" pitao je '''DDD-ja'' vrlo jednostavno: "Kad si spreman, ožujak ili travanj?", na što mu je WBO-ov prvak rekao - Bilo kad, bilo gdje!