Doha je mjesto sreće: Šimić će tamo 'loviti' i svjetsku medalju

Ženski skok u vis donio je Hrvatskoj toliko radosti, a ova disciplina bila je sretna za naš sport i na prvome mitingu nove sezone Dijamantne lige.

Ana Šimić osvojila je drugo mjesto na jakom mitingu u Dohi. Istina, nisu tamo bile sve najbolje visašice današnjice, ali ovo je veliki uspjeh za našu atletičarku i najbolji dar za 29. rođendan, koji naša atletičarka slavi u nedjelju.

Hrvatska visašica preskočila je iz prvog pokušaja visine 175, 180, 185, 188 i 191, ali otpala je na 194 cm i zauzela drugu poziciju.Identičan rezultat bez rušenja i s preskočenih 1.91, za podjelu drugog mjesta, ostvarile su Bugarka Mirela Demireva i Šveđanka Erika Kinsey.

Pobijedila je s najboljim skokom u karijeri, mlada Ukrajinka Jaroslava Mahučik, koja je preskočila 196 cm i za centimetar popravila osobni rekord.

No to nije ni blizu naše legendarne skakačice Blanke Vlašić koja je 2009. postavila rekord mitinga koji je ostao i do danas - čak 205 centimetara.

Sandra Perković nije nastupila u Dohi. Ona će sezonu otvoriti u Stockholmu krajem mjeseca. Inače, u Dohi je ove godine na rasporedu i Svjetsko prvenstvo u atletici.

Ako Ana nastavi s ovakvim rezultatima, onda se možemo nadati velikim stvarima od nje u Dohi i za pet mjeseci. Podsjetimo, najveći njezin uspjeh je brončana medalja s EP-a u Zürichu 2014. godine. Tamo je Ana Šimić srušila i rekord karijere, skočila je 199 cm.