SLIČNO KAO LANI

Dojmovi nakon ždrijeba: Kovača čeka težak zadatak, dva kluba imala su sreće, a PSG nikako!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Ako je nešto sigurno u Ligi prvaka, to je da će Real Madrid igrati protiv Manchester Cityja i Liverpoola. Praktički svake sezone sastaju se ti klubovi u elitnom klupskom natjecanju pa će tako biti i ove godine

Ždrijeb Lige prvaka donio je neke fantastične parove koji će se odigrati u ligaškoj fazi natjecanja. Evo prvih dojmova nakon ždrijeba.

1) PSG-u opet "pakao"

Parižani su prošle sezone osvojili "sveti gral", ali pomalo se zaboravlja koliko su težak put prošli do njega. Već u prvoj fazi natjecanja bili su na rubu ispadanja nakon šest kola, a potom su već u osmini finala igrali s (tada) prvim favoritom Liverpoolom.

Ove godine igrat će protiv Bayerna (D), Barcelone (G), Atalante (D), Bayer Leverkusena (G), Tottenhama (D), Sportinga (G), Newcastlea (D) i Athletica (G). Kada iz četvrtog pota dobiješ Newcastle i Athletic, a iz trećeg Tottenham, ne možeš biti zadovoljan ždrijebom... 

2) Težak posao za Niku Kovača

Borussia Dortmund izvukla je Inter (D), Manchester City (G), Villarreal (D), Juventus (G), Bodo/Glimt (D), Tottenham (G), Athletic Club (D) i Kopenhagen (G). Nije najteže moguće, ali opet valja naglasiti da su, kao i PSG, iz trećeg pota izvukli Tottenham, a iz četvrtog Athletic. Protiv Bodo/Glimta su favoriti, kao i protiv Kopenhagena, a sreću su imali s izvlačenjem Villarreala iz drugog puta. 

3) Real Madrid protiv starih znanaca

Ako je nešto sigurno u Ligi prvaka, to je da će Real Madrid igrati protiv Manchester Cityja i Liverpoola. Praktički svake sezone sastaju se ti klubovi u nokaut fazi natjecanja pa će tako biti i ove godine. "Redsi" će dočekati "kraljeve" na Anfieldu, dok će na Santiago Bernabeu doći "građani" predvođeni Gvardiolom i Kovačićem. 

4) Barcelona i Chelsea najbolje prošli

Slično kao i prošle godine, "blaugranu" je opet potrefilo da iz drugog pota izvuče Benficu i Atalantu, iako su u tom potu mogli izvući i Arsenal ili Juventus. Nije imala sreće s Newcastleom u gostima iz četvrtog pota, ali opet je veliki favorit za plasman u top 8. 

Što se tiče "plavaca", oni imaju identična dva suparnika iz drugog pota kao i Barcelona, iz četvrtog pota imaju Pafos i Qarabag, a težak će posao biti protiv Napolija u gostima, uz dvoboje s Barcom i Bayernom. 

Ipak, dojam je da su ove dvije momčadi u ovom trenutku vrlo izgledni kandidati za plasman u top 8 i osminu finala.  

