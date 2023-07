Dok u postavi Hajduka nema ni jednog Dalmatinca, razliku na terenu za Dinamo radi Baturina

Nakon odgledanog derbija u kojem je Dinamo slavio 1-0 i uzeo prvi trofej sezone dojam koji nam ostaje je da je i Hajduk mogao do slavlja. I po igri, i po prilikama, a razliku u korist Dinama napravili su njihove najveće zvijezde Ivanušec, Baturina i Petković. Hajduk je danas bio bez svog najboljeg igrača Livaje, no ipak je u nekim dijelovima susreta dominirao i opasnije prijetio. Slaba je to utjeha navijačima koji su sanjali da će nakon Kupa njihovi ljubimci uzeti i Superkup, no sezona je duga i tek na kraju se dijele konačne ocjene.