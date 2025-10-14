Dokić o ocu zlostavljaču: Nikada me nije volio, kada sam imala 9 godina brutalno me pretukao...

Jelena Dokić, bivša četvrta tenisačica svijeta, u nedavnom je intervjuu za Australian Story iznijela bolno saznanje do kojeg je došla nakon godina preispitivanja odnosa s pokojnim ocem Damirom.

- Mislim da me nikada nije volio.

Damir Dokić, koji joj je bio i trener, podvrgavao ju je brutalnom fizičkom i psihičkom nasilju od njezine šeste godine. U autobiografiji "Nesalomiva" opisala je kako ju je tukao do nesvijesti nakon poraza, šutirao oštrim cipelama, nazivao "kurvom" i "droljom" od 11. godine te je jednom ostavio da spava u svlačionici Wimbledona jer je stigla "samo" do polufinala.

- Ne možete to učiniti svom djetetu ako ga volite. Nakon što sam navršila šest godina, počela sam igrati tenis i zlostavljanje je počelo... Već sam bila brutalno pretučena u dobi od devet ili deset godina. Udarana sam nogama i šakama u glavu tako snažno da sam ostala bez svijesti. Pokušala sam se pomiriti s ocem dva ili tri puta. Nije bilo moguće.

Kada je Jelena kao 19-godišnjakinja pobjegla od kuće i kasnije pokušala uspostaviti normalan odnos s ocem, naišla je na zid. Damir nikada nije pokazao kajanje.

- Zapravo, rekao je da bi sve ponovio - otkrila je Jelena.

Bijeg od obiteljskog doma s 19 godina bio je tek početak duge borbe. Otišla je samo s torbom za rekete, bez novca i podrške. Godine zlostavljanja ostavile su duboke ožiljke: posttraumatski stresni poremećaj, depresiju, poremećaj prehrane i pokušaj samoubojstva u 22. godini.

Beograd: Tenisa?ica Jelena Doki? | Foto: STR-3725/PIXSELL

Jedan od najtežih trenutaka u karijeri bio joj je Australian Open 2001. godine. Otac ju je prisilio da igra za tadašnju Jugoslaviju, zbog čega ju je domaća publika izviždala.

- Radije bih trpjela 100 godina batina nego ponovno proživjela taj trenutak - priznala je.

Prekretnica u njezinom životu bila je objava autobiografije 2017. godine. Pisanje knjige, kako kaže, "spasilo joj je život" jer je osjetila ogromno olakšanje i slobodu, napokon preuzimajući kontrolu nad vlastitom pričom.

Danas je Dokić uspješna teniska komentatorica, autorica i zagovornica za mentalno zdravlje i borbu protiv obiteljskog nasilja. Unatoč svemu, tvrdi da je sretnija no ikad.

- Mogu doslovno reći, bez pretjerivanja, da sam najsretnija što sam ikad bila. Vrlo sam sretna i ponosna što imam 42 godine jer se osjećam kao da nikad nisam bila mudrija.

Njezin otac Damir preminuo je u svibnju ove godine, a Jelena nije otišla na njegov sprovod.

- Osjećam da je to kraj tog poglavlja. Gotovo je - odlučno je rekla.