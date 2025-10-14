Obavijesti

Sport

Komentari 5
BOLNA ISPOVIJEST

Dokić o ocu zlostavljaču: Nikada me nije volio, kada sam imala 9 godina brutalno me pretukao...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Dokić o ocu zlostavljaču: Nikada me nije volio, kada sam imala 9 godina brutalno me pretukao...
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Ne možete to učiniti svom djetetu ako ga volite. Nakon što sam navršila šest godina, počela sam igrati tenis i zlostavljanje je počelo, ispričala je Dokić i dodala kako ju je tjerao da igra za Jugoslaviju

Jelena Dokić, bivša četvrta tenisačica svijeta, u nedavnom je intervjuu za Australian Story iznijela bolno saznanje do kojeg je došla nakon godina preispitivanja odnosa s pokojnim ocem Damirom.

POGLEDAJTE VIDEO: Jelena Dokić

Pokretanje videa...

01:46
Jelena (36) je nekad težila i 120 kg, a danas izgleda kao Charlize Theron

- Mislim da me nikada nije volio.

Damir Dokić, koji joj je bio i trener, podvrgavao ju je brutalnom fizičkom i psihičkom nasilju od njezine šeste godine. U autobiografiji "Nesalomiva" opisala je kako ju je tukao do nesvijesti nakon poraza, šutirao oštrim cipelama, nazivao "kurvom" i "droljom" od 11. godine te je jednom ostavio da spava u svlačionici Wimbledona jer je stigla "samo" do polufinala.

- Ne možete to učiniti svom djetetu ako ga volite. Nakon što sam navršila šest godina, počela sam igrati tenis i zlostavljanje je počelo... Već sam bila brutalno pretučena u dobi od devet ili deset godina. Udarana sam nogama i šakama u glavu tako snažno da sam ostala bez svijesti. Pokušala sam se pomiriti s ocem dva ili tri puta. Nije bilo moguće.

POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kile i stigla do vrha. Sad uživa na Jadranu...
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kile i stigla do vrha. Sad uživa na Jadranu...

Kada je Jelena kao 19-godišnjakinja pobjegla od kuće i kasnije pokušala uspostaviti normalan odnos s ocem, naišla je na zid. Damir nikada nije pokazao kajanje.

- Zapravo, rekao je da bi sve ponovio - otkrila je Jelena. 

Bijeg od obiteljskog doma s 19 godina bio je tek početak duge borbe. Otišla je samo s torbom za rekete, bez novca i podrške. Godine zlostavljanja ostavile su duboke ožiljke: posttraumatski stresni poremećaj, depresiju, poremećaj prehrane i pokušaj samoubojstva u 22. godini.

Beograd: Tenisa?ica Jelena Doki?
Beograd: Tenisa?ica Jelena Doki? | Foto: STR-3725/PIXSELL

Jedan od najtežih trenutaka u karijeri bio joj je Australian Open 2001. godine. Otac ju je prisilio da igra za tadašnju Jugoslaviju, zbog čega ju je domaća publika izviždala.

- Radije bih trpjela 100 godina batina nego ponovno proživjela taj trenutak - priznala je.

Prekretnica u njezinom životu bila je objava autobiografije 2017. godine. Pisanje knjige, kako kaže, "spasilo joj je život" jer je osjetila ogromno olakšanje i slobodu, napokon preuzimajući kontrolu nad vlastitom pričom.

GODINAMA JU JE ZLOSTAVLJAO Preminuo otac bivše tenisačice Jelene Dokić. 'Svakodnevno me tukao, bila sam cijela natečena'
Preminuo otac bivše tenisačice Jelene Dokić. 'Svakodnevno me tukao, bila sam cijela natečena'

Danas je Dokić uspješna teniska komentatorica, autorica i zagovornica za mentalno zdravlje i borbu protiv obiteljskog nasilja. Unatoč svemu, tvrdi da je sretnija no ikad.

- Mogu doslovno reći, bez pretjerivanja, da sam najsretnija što sam ikad bila. Vrlo sam sretna i ponosna što imam 42 godine jer se osjećam kao da nikad nisam bila mudrija.

Njezin otac Damir preminuo je u svibnju ove godine, a Jelena nije otišla na njegov sprovod.

- Osjećam da je to kraj tog poglavlja. Gotovo je - odlučno je rekla.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator
FOTO: NAPUCAO SE

Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator

Kad je svojevremeno nosio dres Real Madrida, Mesut Özil (36) i nije imao dobre 'fizikalije'. Uvijek je bio mršav, ali sve je to popravio nakon što je napustio nogomet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025