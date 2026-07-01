Obavijesti

Sport

Komentari 1
IZBORIO TREĆE KOLO

Đoković dominantno ispratio Tsitsipasa s Wimbledona

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Đoković dominantno ispratio Tsitsipasa s Wimbledona
2
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U trećem kolu srpski tenisač će igrati protiv Francuza Arthura Rinderknecha koji je ove srijede svladao Amerikanca Martina Damma Jr.

Admiral

Srpski tenisač Novak Đoković vrlo lako se plasirao u treće kolo ovogodišnjeg Wimbledona nakon pobjede 6-3, 6-4, 6-2 protiv grčkog igrača Stefanosa Tsitsipasa u drugom kolu.

Đoković, sedmerostruki osvajač trofeja u All England Clubu, nastavio je potpunu dominaciju protiv Tsitsipasa u karijeri te sada 39-godišnji Đoković ima 13-2 u međusobnim dvobojima.

NAKON VELIKE BORBE Prižmić ispao s Wimbledona od četvrtog tenisača na svijetu
Prižmić ispao s Wimbledona od četvrtog tenisača na svijetu
FOTO: POVRATAK U 45. Serena ispala s Wimbledona pa ostavila sve u čudu. Ubrzo su organizatori otkrili pravi razlog
Serena ispala s Wimbledona pa ostavila sve u čudu. Ubrzo su organizatori otkrili pravi razlog

U trećem kolu srpski tenisač će igrati protiv Francuza Arthura Rinderknecha koji je ove srijede svladao Amerikanca Martina Damma Jr. sa 6-4, 7-6(1), 6-3.

Wimbledon
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Tsitsipas je imao tri break šanse u prvom setu, ali nije realizirao niti jednu. Đoković je po jednom oduzimao servis suparniku u uvodna dva seta, dok je u trećoj dionici to napravio dva puta, a tada je već imao shrvanog rivala sa suprotne strane.

U posljednjem gemu dvoboja imao je Tsitsipas još dvije break šanse, ali je i tada ostao nekonkretan. Đoković je napravio četiri breaka iz pet prilika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Romano otkrio detalje posla Dinama i Barce
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Romano otkrio detalje posla Dinama i Barce

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026