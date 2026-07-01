Serena ispala s Wimbledona pa ostavila sve u čudu. Ubrzo su organizatori otkrili pravi razlog

Povratak Serene Williams na svetu travu Wimbledona bio je sve samo ne običan. Nakon četiri godine izbivanja iz pojedinačne konkurencije, 44-godišnja teniska legenda kročila je na Centralni teren uz gromoglasne ovacije, spremna napisati novo poglavlje nevjerojatne karijere.

Iako je priča završila porazom od Australke Maye Joint u dramatičnom meču prvog kola 6-3, 6-7(6), 6-3, prava drama odigrala se tek nakon njega. Williams je preskočila obaveznu konferenciju za medije, potez koji je isprva izazvao bijes javnosti i prijetnju golemoj novčanoj kazni, da bi se kasnije otkrilo kako se iza svega krije neočekivan i bolan razlog.

POGLEDAJTE GALERIJU: Serena se vratila na Wimbledon

Epska bitka na terenu koji je zvala svojim domom

Bio je to prizor za pamćenje. Dok je Serena, praćena pogledima svojih kćeri Olympije i Adire iz lože, izlazila na teren, činilo se kao da vrijeme nije ni prošlo. S druge strane mreže stajala je 20-godišnja Australka Maya Joint, igračica koja je rođena nakon što je Serena već osvojila sedam od svoja 23 Grand Slam naslova. Meč je bio sudar generacija, sirove snage i neupitnog iskustva protiv mladosti i silne želje za dokazivanjem.

Williams je pokazala bljeskove stare moći, servirala je brzine veće od 190 km/h i borila se kao lavica. Nakon što je izgubila prvi set 6-3, publika ju je nosila kroz drugi. U nevjerojatno napetom tie-breaku spasila je meč-loptu i silovitim servisom izborila treći, odlučujući set. Tribine su eruptirale, no napor je uzeo danak. Mlađa i pokretljivija Joint iskoristila je pad energije kod Serene i na kraju slavila 6-3, 6-7(6), 6-3 nakon dva sata i 22 minute borbe. Sama Australka bila je u šoku.

​- Nisam puno spavala sinoć, bila sam budna do dva ujutro samo razmišljajući o ovome. Kad sam izlazila, zaboravila sam na zagrijavanje, noge mi se nisu micale. Ona ima takvu auru, ona je legenda - rekla je Joint nakon najveće pobjede u karijeri.

Misterij prazne stolice i prijetnja kaznom

Dok je pobjednica dijelila svoje dojmove, novinari su uzalud čekali poraženu legendu. Umjesto Serene, stiglo je tek kratko priopćenje organizatora.

"Nažalost, Serena Williams večeras neće moći sudjelovati u medijskim obavezama", stajalo je u poruci, uz priloženu izjavu same tenisačice: "Bilo je zaista sjajno vratiti se na Wimbledon. Atmosfera je bila nevjerojatna. Definitivno sam uživala u trenutku više od ičega."

Ovaj potez odmah je izazvao kontroverze. Prema pravilniku Grand Slam turnira, svi su igrači dužni pojaviti se pred medijima, a kršenje pravila može rezultirati kaznom i do 44.000 eura. Kritike su pljuštale, a mnogi su smatrali da je, kao igračica koja je dobila pozivnicu, trebala pokazati više poštovanja prema turniru i medijima.

Ozljeda koljena promijenila je sve

Nekoliko sati kasnije, stigao je neočekivani obrat koji je cijelu priču stavio u potpuno novi kontekst. Oglasila se Serenina agentica Jill Smoller i otkrila pravi razlog izostanka.

"Serena je istegnula desno koljeno krajem prvog seta i stoga su je liječnički timovi Wimbledona i WTA Toura oslobodili medijskih obaveza. Napustila je kompleks bez ičije pomoći i čini sve što može kako bi bila spremna za meč parova kasnije ovog tjedna", objasnila je Smoller.

Ova informacija ne samo da je opravdala Serenino odsustvo i spasila je od novčane kazne, već je i bacila sumnju na njezin daljnji nastup na turniru. Povratak u paru sa sestrom Venus, koji je bio najavljen kao još jedan spektakl, sada je postao vrlo upitan.

All England Club prihvatio je objašnjenje i potvrdio da Amerikanka neće biti sankcionirana, zadovoljni što je ipak dala izjavu nakon meča. Tako je ono što je izgledalo kao čin nepoštovanja zapravo bila posljedica bolne ozljede koja je, unatoč svemu, nije spriječila da se junački bori više od dva sata.

*uz korištenje AI-ja