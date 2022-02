Nemam ništa protiv Australije, želim se tamo vratiti i igrati idući Grand Slam, rekao je Novak Đoković (34) gostujući na RTS-u nekoliko dana nakon što je u razgovoru za BBC kazao kako je spreman žrtvovati buduće trofeje i pobjede ako se bude morao cijepiti protiv korona virusa.

Najboljega svjetskog tenisača deportirali su dan prije početka Australian Opena nakon što mu je ministar za imigraciju poništio vizu. Gledao je kako Rafael Nadal okreće meč protiv Daniila Medvjedeva i osvaja 21. Grand Slam, čime ga je prestigao na vječnoj ljestvici.

- Nije mi bilo lako, htio sam biti u finalu. Morao sam ga gledati zbog okolnosti kod kuće iako nisam htio. Sin i supruga su zdušno navijali, svatko za drugog igrača, pa sam moramo gledati s njima, ali sam se emotivno distancirao, za razliku od njih - kazao je.

Otkrio je da mu je Rus poslao poruku 45 minuta poslije finala.

- Jako je dobar dečko s kojim imam iznimno pozitivan i prijateljski odnos, dosta sam trenirao s njim kad se probijao iz juniorskih u seniorske vode. Ne bih ulazio u sadržaj poruke, ipak je to nešto privatno. U svakom slučaju, on je podržao mene i ja njega.

Njegovi problemi s korona virusom počeli su sredinom prosinca, na košarkaškoj utakmici Crvene zvezde i Barcelone. Dan nakon toga jedan igrač katalonskog kluba, koji se fotografirao s njim, bio je pozitivan na testu.

- Zato sam se i ja testirao idući dan. Nisam imao nikakve simptome, ali sam napravio sve te testove. Antigenski test bio je negativan pa sam zato uručio nagrade djeci na akciji koju je organizirao Teniski savez Srbije. Rezultat PCR testa dobio sam sat vremena poslije te akcije. Antigenski test koji sam dobio prijepodne bio mi je znak da mogu ići na tu akciju - tvrdi Đoković.

Dan poslije otišao je na intervju i fotografiranje za jedan od najpoznatijih sportskih listova L'Equipe iako je morao biti u izolaciji.

- To je velika pogreška i stojim iza toga. Imam razloge zašto sam otišao na taj intervju. Prije svega zbog razgovora s gospodinom Franckom Ramellom s kojim imam sjajan odnos. Greška je, postavio sam se sebično, priznajem. Ne očekujem da će mi svi oprostiti ili shvatiti zašto sam napravio to. Razumijem i njih - rekao je.

Postojale su oprečne informacije oko toga može li dobiti izuzeće za nastup u Melbourneu ili ne. Ipak je otputovao.

- Nisam imao dilemu, razmišljao sam o tome da ne odem dok se nije pojavila mogućnost o medicinskom izuzeću. Uručili su ih 20, a ja sam ga dobio na temelju statusa nedavne infekcije korona virusom. Taj razlog imali smo nas troje, češka tenisačica (Renata Voračova) i hrvatski trener (Filip Serdarušić) i ja.

Voračova i Serdarušić deportirani su tek nakon što su Đokoviću poništili vizu. Neki tvrde da je okidač za sve bila njegova objava prije puta da je dobio izuzeće.

- Odgajali su me u domu u kojem vjeruju u iskrenost i otvorenost. Trudio sam se zadržati stav i status o cijepljenju za sebe jer nikad nisam mislio da će mi to biti problem da igram tenis. Objavio sam to u želji da budem iskren i transparentan. Ne žalim zbog toga, a ne znam bi li bilo drugačije da sam postupio drugačije.

Oni su razlog zašto se želim vratiti u Australiju

Rekao je da nije tražio privilegiran status zato što je najbolji tenisač svijeta. Odveli su ga u hotel Park koji je ujedno imigracijski pritvor.

- Ništa slično nisam doživio u životu kao ono tamo, ali ne bih se previše osvrtao na to. Prije bih se osvrnuo na druge ljude koji su tamo, to je opći problem za sve nas. To se ne bi smjelo događati.

Nije vidio ljude koji su ga ispred hotela podržavali, ali ih je čuo.

- Nažalost, nisam imao pogled prema tim ljudima. Pružili su mi podršku i ljubav koja me je nosila i zahvalan sam im na tome, kao i na podršci iz cijele Srbije i svih krajeva svijeta. Oni su jedan od najvećih razloga zbog kojih se želim vratiti u Australiju, da im se osobno zahvalim.

Kaže da je imao dobre šanse da deseti put osvoji Australiju, ali da iz poštovanja prema Nadalu ne bi govorio da bi osvojio turnir.

- Žao mi je i krivo što sam odvukao pažnju s Australian Opena na sebe, ali takve su bile okolnosti.

Neki su ga zbog stava o cijepljenju prozvali Novax.

- Nazivaju me raznim imenima, uvijek će biti onih koji vas podržavaju i onih koji vas ne podržavaju.

Ponovio je kako se ne želi cijepiti, što mu stvara probleme i u nastavku sezone.

- U takvom sam statusu da to ne ovisi o meni, nego o zemlji gdje se turnir održava. Imam veliku želju nastupiti, najviše na Grand Slamovima. Otvorenog sam uma, nisam isključiv ni o čemu. Trudim se razumjeti situaciju kao i svaki drugi građanin svijeta.

Je li moguće da se cijepi?

- Otvorenog sam uma. Trenutačno sam donio odluku da se ne cijepim i spreman sam snositi posljedice svoje odluke. Nju sam donio svjesno i savjesno! Ciljevi? Olimpijska medalja, svakako. Radit ću na tome da budem što spremniji za Igre u Parizu, ako dođe do toga, naravno.

Prvi turnir nakon cijele sage s korona virusom bit će mu u Dubaiju idući tjedan.

- Ne mogu reći da će stvari biti iste kad se vratim na teren. Sigurno će ova situacija utjecati na mene kad se vratim u Dubaiju, ali radujem se i uzbuđen sam - zaključio je.