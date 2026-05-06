Đoković i Mihajlovićeva obitelj pozirali uz Cecin hit i tri prsta

Srpski tenisač Novak Đoković (38) je uoči nastupa na Masters 1000 turniru u Rimu posjetio je obitelj svog pokojnog prijatelja i nogometne legende, Siniše Mihajlovića. Emotivne trenutke s druženja podijelila je Sinišina udovica, Arianna Mihajlović, na Instagram profilu njihovog obiteljskog restorana u Rimu.

Na objavljenim fotografijama vidi se nasmijani Novak Đoković u društvu Arianne i njihove djece. "Iznenađenja, ona lijepa. Idemo", napisala je Arianna na talijanskom jeziku, sugerirajući da je Đokovićev posjet bio neočekivan i posebno radostan trenutak za obitelj.

Susret se dogodio u restoranu "Parnaso Roma", smještenom u Rimu, koji je u vlasništvu obitelji Mihajlović. Đoković je iskoristio boravak u talijanskoj prijestolnici, gdje čeka svoj nastup na turniru Internazionali d'Italia, kako bi proveo vrijeme s obitelji prijatelja.

Prva fotografija prikazuje Đokovića i Ariannu kako poziraju zagrljeni, dok je na drugoj cijela obitelj (sinovi Dušan i Nikolas te kćer Viktorija) okupljena oko teniskog asa. Svi su pozirali uz tradicionalan srpski pozdrav tri prsta, a Mihajlović je uz objavu priložila i pjesmu Svetlane Cece Ražnatović ''Autogram''.

