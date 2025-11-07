Obavijesti

KLASA JE VJEČNA

Đoković izborio finale Atene!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

Ove godine Đoković je do Atene igrao u dva finala, izgubio je završni dvoboj na "masters 1000" turniru u Miamiju od mladog Čeha Jakuba Menšíka, dok je svoj 100. naslov proslavio u svibnju u Ženevi

Srpski tenisač Novak Đoković prvi je finalist ATP turnira u Ateni, prvi je nositelj u polufinalu rutinski sa 6-3, 6-4 nadigrao Nijemca Yannicka Hanfmanna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže 00:31
Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Za 38-godišnjeg Đokovića ovo je 144. finale u velikoj karijeri tijekom koje je osvojio točno 100 turnira, od toga 24 "grand slama".

Ove godine Đoković je do Atene igrao u dva finala, izgubio je završni dvoboj na "masters 1000" turniru u Miamiju od mladog Čeha Jakuba Menšika, dok je svoj 100. naslov proslavio u svibnju u Ženevi.

ATP 250 - Hellenic Championship
U finalu će Đoković igrati prptiv boljeg iz ogleda Amerikanca Sebastiana Korde i drugog nositelja Talijana Lorenza Musettija, koji bi osvajanjem turnira mogao osigurati nastup na ATP Finalu koji u nedjelju počinje u Torinu.

