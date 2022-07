Radio je za Đokovića: 'Novak zazire od Kyrgiosova servisa'

Novak Đoković zazire od nečitljivog servisa Nicka Kyrgiosa za koji nije našao rješenje prije pet godina, kad ga je australski tenisač dvaput pobijedio u razmaku od dva tjedna, tvrdi Craig O'Shannessy, bivši član Đokovićeve stručne ekipe.

Kyrgios je 2017. u četvrtfinalu ATP 500 turnira na tvrdoj podlozi u Acapulcu svladao tada drugog tenisača svijeta sa 7-6 (9), 7-5 i pritom zabio 25 asova. Deset dana poslije, u osmini finala na Masters 1000 turniru u Indian Wellsu Australac je slavio sa 6-4, 7-6 (3) i ispalio 14 neobranjivih servisa.

To su bila i jedina dva dvoboja dvojice tenisača koji će se u nedjelju boriti za naslov wimbledonskog pobjednika. Kyrgiosu će to biti prvo finale na Grand Slam turnirima u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Đoković došao do rekordnog 32. finala, četvrtog zaredom u All England Clubu i ukupno osmog na Wimbledonu na kojem je šest puta slavio.

O'Shannessy je prije pet godina bio dio Đokovićevog stručnog tima za taktičku analizu i dobio je zadatak pronaći bilo kakav znak po kojem bi se moglo predvidjeti gdje će Kyrgios servirati.

- Bilo da se radi o položaju stopala, bacanja lopte - bilo što da je drugačije, a što bi moglo otkriti gdje će servirati - izjavio je O'Shannessy u razgovoru za australski dnevnik Sydney Morning Herald.

- Preklopio sam snimke Nickovog servisA po dijagonali i kroz sredinu i nisam pronašao nikakvu razliku. Novak je bio uvjeren da mora biti nešto po čemu se može pročitati Nickov servis, ali doslovno ništa nismo pronašli. Kod oba servisa na isti način baca loptu, a Nickov brzi pokret čini taj udarac nečitljivim - pojasnio je O'Shannessy.

Đokovića većina teniskih stručnjaka smatra igračem s najboljim reternom u povijesti, ali O'Shannessy tvrdi da mu Kyrgiosov servis pričinjava velike probleme.

