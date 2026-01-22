Đoković juri prema 11. naslovu u Melboruneu: 'Sin bi napravio sve da je tu i da ne ide u školu'

Novak Đoković nastavlja pohod na 11. titulu na Australian Openu. Nakon što je u drugom kolu rutinski svladao mladog talijanskog kvalifikanta Francesca Maestrella s uvjerljivih 6-3, 6-2, 6-2, ostvarivši 101. pobjedu u Melbourne Parku, ponovno je pokazao zašto je jedan od najzahvalnijih sugovornika u svijetu sporta. U razgovoru na terenu nakon meča, srpski tenisač bio je opušten i otvoren, podijelivši s publikom ne samo analizu meča, već i dirljive i simpatične detalje iz svog privatnog života, od sinovljevih pokušaja izbjegavanja škole do njegove posebne veze s jednim drvetom.

Rutinska pobjeda uz malo egzibicije

Sam meč protiv 23-godišnjeg Talijana protekao je prema očekivanjima. Đoković je dominirao od prvog do posljednjeg poena, no unatoč tome, pokazao je veliko poštovanje prema suparniku.

​- Nisam mnogo znao o njemu do jučer, što mi se događa sve češće ovih dana. Naravno, ne podcjenjujem nijednog protivnika. Ima dobar servis, dobru igru, potrebno mu je iskustvo na velikoj sceni, ali mislim da ima potencijal da daleko dogura - rekao je Đoković.

Koliko je bio opušten, pokazao je i jednim atraktivnim potezom kada je poen pokušao osvojiti udarcem iza leđa bez gledanja, na oduševljenje publike na Rod Laver Areni.

​- Morate unijeti malo raznovrsnosti u igru. Ovo je udarac na kojem sam radio izvan sezone - našalio se Đoković i dodao:

​- Nisam se osramotio, prebacio sam mrežu. Bilo je zabavno.

Foto: Edgar Su

'Moj sin bi sve napravio samo da izbjegne školu'

Ipak, najzanimljiviji dio razgovora uslijedio je kada su ga pitali prati li njegova obitelj mečeve iz Europe. Đoković je otkrio da supruga Jelena te sin Stefan i kći Tara ovaj put nisu s njim u Australiji, već se nalaze u Ateni, a razlog je vrlo jednostavan: školske obveze.

​- Ne, oni sada spavaju. Postoje važnije stvari za njih, škola, domaće zadaće... Nema veće podrške od one koju dobivam od supruge i djece, cijele obitelji.

Đoković je zatim s osmijehom podijelio anegdotu vezanu uz sina Stefana, koja je nasmijala sve prisutne.

​- Moj sin je htio doći. On bi napravio apsolutno sve samo da izbjegne školu, što je razumljivo. Voli tenis, voli svog oca, i to što nisu ovdje ove godine je malo drugačije, ali uvijek su sa mnom u srcu - ispričao je emotivni Novak.

Dodao je kako mu je, otkako je postao otac, najveća želja bila da njegova djeca odrastu dovoljno da mogu razumjeti čime se bavi i što postiže na terenu.

​- Imao sam sreću i zadovoljstvo da to doživim posljednjih šest, sedam godina. Ne mogu biti sretniji, sada se sve vrti oko njih, oko njihovih obaveza i aktivnosti.

Foto: Edgar Su

Tajna veza s drvetom u Botaničkom vrtu

Osim obitelji, Đoković u Melbourneu ima još jednog "prijatelja" kojeg posjećuje već 15 godina. Tijekom intervjua pokazali su mu fotografiju specifičnog drveta iz Kraljevskog botaničkog vrta, mjesta koje Đoković smatra oazom mira. Njegov odgovor otkrio je duboku povezanost s prirodom koja mu pomaže u pripremi za mečeve.

​- To je moj najstariji prijatelj u Melbourneu. Tamo vidam rane, pruža mi društvo kada želim biti sam. Priroda je saveznik kojeg često zaboravljamo - objasnio je Đoković, referirajući se na stablo brazilske smokve.

Đoković je već ranije govorio kako voli meditirati uz korijenje tog drveta, pa čak se i penjati na njega, što je ritual koji mu pomaže pronaći mentalnu snagu i ravnotežu. U trećem kolu čeka ga Nizozemac Botic van de Zandschulp, a sudeći po formi i raspoloženju, Đokovićev put prema novom finalu izgleda vrlo obećavajuće.