Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVAK UVJERLJIV

Đoković juri prema 11. naslovu u Melbourneu: 'Sin bi napravio sve da je tu i da ne ide u školu'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 3 min
Đoković juri prema 11. naslovu u Melbourneu: 'Sin bi napravio sve da je tu i da ne ide u školu'
3
Foto: Edgar Su

Novak Đoković osvojio 101. pobjedu u Melbourneu, a na terenu otkrio emotivne detalje iz privatnog života! Sin bi sve učinio da izbjegne školu, a tajna veza s drvetom u botaničkom vrtu

Admiral

Novak Đoković nastavlja pohod na 11. titulu na Australian Openu. Nakon što je u drugom kolu rutinski svladao mladog talijanskog kvalifikanta Francesca Maestrella s uvjerljivih 6-3, 6-2, 6-2, ostvarivši 101. pobjedu u Melbourne Parku, ponovno je pokazao zašto je jedan od najzahvalnijih sugovornika u svijetu sporta. U razgovoru na terenu nakon meča, srpski tenisač bio je opušten i otvoren, podijelivši s publikom ne samo analizu meča, već i dirljive i simpatične detalje iz svog privatnog života, od sinovljevih pokušaja izbjegavanja škole do njegove posebne veze s jednim drvetom.

Rutinska pobjeda uz malo egzibicije

Sam meč protiv 23-godišnjeg Talijana protekao je prema očekivanjima. Đoković je dominirao od prvog do posljednjeg poena, no unatoč tome, pokazao je veliko poštovanje prema suparniku.

​- Nisam mnogo znao o njemu do jučer, što mi se događa sve češće ovih dana. Naravno, ne podcjenjujem nijednog protivnika. Ima dobar servis, dobru igru, potrebno mu je iskustvo na velikoj sceni, ali mislim da ima potencijal da daleko dogura - rekao je Đoković.

Koliko je bio opušten, pokazao je i jednim atraktivnim potezom kada je poen pokušao osvojiti udarcem iza leđa bez gledanja, na oduševljenje publike na Rod Laver Areni.

​- Morate unijeti malo raznovrsnosti u igru. Ovo je udarac na kojem sam radio izvan sezone - našalio se Đoković i dodao:

​- Nisam se osramotio, prebacio sam mrežu. Bilo je zabavno.

Australian Open
Foto: Edgar Su

'Moj sin bi sve napravio samo da izbjegne školu'

Ipak, najzanimljiviji dio razgovora uslijedio je kada su ga pitali prati li njegova obitelj mečeve iz Europe. Đoković je otkrio da supruga Jelena te sin Stefan i kći Tara ovaj put nisu s njim u Australiji, već se nalaze u Ateni, a razlog je vrlo jednostavan: školske obveze.

​- Ne, oni sada spavaju. Postoje važnije stvari za njih, škola, domaće zadaće... Nema veće podrške od one koju dobivam od supruge i djece, cijele obitelji.

Đoković je zatim s osmijehom podijelio anegdotu vezanu uz sina Stefana, koja je nasmijala sve prisutne.

​- Moj sin je htio doći. On bi napravio apsolutno sve samo da izbjegne školu, što je razumljivo. Voli tenis, voli svog oca, i to što nisu ovdje ove godine je malo drugačije, ali uvijek su sa mnom u srcu - ispričao je emotivni Novak.

Dodao je kako mu je, otkako je postao otac, najveća želja bila da njegova djeca odrastu dovoljno da mogu razumjeti čime se bavi i što postiže na terenu.

​- Imao sam sreću i zadovoljstvo da to doživim posljednjih šest, sedam godina. Ne mogu biti sretniji, sada se sve vrti oko njih, oko njihovih obaveza i aktivnosti.

Australian Open
Foto: Edgar Su

Tajna veza s drvetom u Botaničkom vrtu

Osim obitelji, Đoković u Melbourneu ima još jednog "prijatelja" kojeg posjećuje već 15 godina. Tijekom intervjua pokazali su mu fotografiju specifičnog drveta iz Kraljevskog botaničkog vrta, mjesta koje Đoković smatra oazom mira. Njegov odgovor otkrio je duboku povezanost s prirodom koja mu pomaže u pripremi za mečeve.

​- To je moj najstariji prijatelj u Melbourneu. Tamo vidam rane, pruža mi društvo kada želim biti sam. Priroda je saveznik kojeg često zaboravljamo - objasnio je Đoković, referirajući se na stablo brazilske smokve.

Đoković je već ranije govorio kako voli meditirati uz korijenje tog drveta, pa čak se i penjati na njega, što je ritual koji mu pomaže pronaći mentalnu snagu i ravnotežu. U trećem kolu čeka ga Nizozemac Botic van de Zandschulp, a sudeći po formi i raspoloženju, Đokovićev put prema novom finalu izgleda vrlo obećavajuće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove
LAKO SMO PALI

Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026