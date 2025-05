Đoković kod Bilića: Zadnjih 10 maraka tata je stavio na stol i htio odgovor na jedno pitanje

Osma emisija treće sezone serijala "(Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem" koja se emitira na Arena sport kanalima donosi jednu od najinspirativnijih životnih ispovijesti najvećeg tenisača u povijesti. Novak Đoković, simbol vrhunskog tenisa u 21. stoljeću, osoba čija postignuća zvuče nestvarno i impresivno novi je gost poznate emisije u kojoj je otvoreno govorio o nevjerojatnoj karijeri, izazovnim počecima, odricanjima, obitelji, upornosti koja ga nije napustila i ciljevima. S osvojenih 24 Grand Slam turnira Novak je nesporno najbolji tenisač svih vremena.

Bilić je na početku emisije istaknuo Novakove riječi da svakim početkom nove godine stavlja sebi prioritete i ciljeve za sezonu. Također, svjestan je godina te bi ovu sezonu volio uživati u plodovima svog rada, ali i pronaći balans između toga i ultimativnog natjecateljskog pobjeđivanja. Je li to moguće, pitao ga je Slaven na što je Đoković odgovorio kako još ne zna odgovor, ali je na putu da ga sazna:

- Tenis mi je primarna stvar u životu tri desetljeća. To je ono što najbolje poznajem u životu, to je ono što najbolje znam raditi u životu i kada sam prije deset godina postao roditelj, stvari su se promijenile nabolje. Dobio sam novu dozu motivacije. Osjetio sam da želim još više da bih učinio sretnijim svog sina, svoju ženu, svoje roditelje naravno oduvijek. Ali kada sam postao otac to je otišlo na neku novu dimenziju i taj nalet sam iskoristio u rezultatskom i profesionalnom smislu, to mi je dalo krila i poslije toga sam imao fantastičnih nekoliko godina, onda sam se povrijedio, prošao kroz različite faze itd.

Istaknuo je 2018. godinu za koju je rekao kako je bila ključna i presudna godina kada je čak razmišljao ostaviti tenis po strani na neko vrijeme, međutim:

- Vratio sam se i postao ponovno broj jedan.

O balansu je rekao:

- Tražim ga u toj mjeri da tenis više nije u toliko većem postotku za mene prioritet. Želim biti otac, muž, želim biti druge stvari, jednostavno da nadoknadim nešto što sam žrtvovao jer stvarno, možda je ta riječ malo gruba, ali jesam žrtvovao toliki niz godina.

Naglasio je kako želi pronaći, koliko je za njega moguće, optimalni balans da i dalje radi ono što voli.

- Ali nisam tip osobe koji može igrati profesionalni tenis natjecateljski i samo da bih ga igrao. To ne. Moram igrati i osjetiti da sam i dalje na tom nivou gdje bih eventualno mogao osvojiti Grand Slam i biti jedan od najboljih. Ako to ne bude tako, onog trenutka, zarekao sam se sebi, onda je to kraj.

Podršku obitelji imao je od samih početaka. Sportska obitelj sa skijanjem u fokusu, ali tenis je bio sudbina. Dotaknuli su se i samih početaka, kada je njegov talent dok je imao četiri i pol godine prepoznala Jelena Genčić. Obitelj je dosta vremena provodila na Kopaoniku.

- Moji roditelji su se tamo upoznali i tamo su pokrenuli ugostiteljski biznis od kojeg smo živjeli…Igrom slučaja, iako ne vjerujem u slučajnosti, sudbinski tako je uredio život da se prave tri teniska terena nadohvat ruke od vrta restorana…

Pričao je kako je rano morao preuzeti veliku odgovornost, rano je morao odrasti, ali rano je naučio i prepoznavati šanse u životu. Majka je bila stup obitelji, a otac pokretačka snaga. Iako je otac trenirao skijanje, i sam Novak je pokazivao interes za nekoliko sportova, oba roditelja su mu, kako je naglasio - dali izbor:

- To je jedan od jako definiranih trenutaka u mom životu kada sam imao deset godina. Bili smo u Beogradu, pošto smo puno stanova izmijenili tada u to vrijeme, kraj devedesetih, bombardiranje, nismo imali stalni boravak, bilo je puno poteškoća za njih i tenis je užasno skup sport. I danas je, a pogotovo tada.

Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

Nastavio je kako je njegov otac jednom stavio na stol deset maraka i rekao kako je to sve što imaju:

- U tom trenutku se u meni probudio taj očinski instinkt da moram i s 12 godina postati odrasla osoba. Shvatio sam njegovu poruku, ali usprkos svemu tome, on je bio spreman, podržao me 100 posto i rekao: "Stvorit ćemo novac, stvorit ćemo uvjete, stvorit ćemo kako god. Ako nema sad jasnog puta, stvorit ćemo ga i samo mi moraš reći: jesi li ti spreman za ovo?".

U tri svoja najveća uspjeha koja mu posebno znače, dva su reprezentativna. Jedan je Wimbledon, zatim Davis Cup i Olimpijske igre 2024. godine. Dotaknuli su se Bilić i Đoković Novakovog velikog motiva igranja za reprezentaciju kao i činjenice da u individualnom sportu kao što je tenis taj motiv je često još više izražen. Najveći tenisač svih vremena je rekao kako u timskim sportovima su česta i timska natjecanja i kako mu je to lijepo vidjeti, ali i da pomalo zavidi tom osjećaju kada se tim okuplja svakih mjesec, dva:

- Igraju utakmice pred domaćom publikom, to je stvarno lijep osjećaj. Meni isto više nedostaje igranje u svojoj zemlji. Osjećam stvarno povezanost ne samo s narodom u Srbiji nego i s narodom u svim članicama bivše Juge, u svim zemljama. Osjećam i ljubav, pripadnost, želju i strast da nastupam pred njima. Volio bih, ali nemam prilike…

- Olimpijske igre jesu stvarno moj najveći uspjeh - rekao je Novak Đoković i nastavio:

- Ovisi iz koje perspektive gledaš. Ja gledam iz jačine emocija, meni je to sve u životu…Kada pomislim na Olimpijske igre prošle godine, znoje mi se ruke i krećem se tresti. Također sam se isto tresao za one poraze koje sam imao na Olimpijskim igrama jer su to najveći porazi u mojoj karijeri, najbolniji, najemotivniji.

Podijelio je i zanimljivu informaciju o ciljevima:

- Jedna stvar koju imam sigurno u glavi koja mi daje motivaciju su Olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu, igranje za reprezentaciju i Grand Slamovi.

Poseban trenutak dogodio se neposredno prije snimanja ove epizode serijala! Ekipa koja radi na emisiji je Novaku Đokoviću uručila dres Luke Modrića. Vidno dirnut tim činom, Novak je zahvalio riječima:

- Ovo je jedan od ljepših poklona koje sam dobio u posljednje vrijeme.

Najveći tenisač svih vremena time je još jednom potvrdio koliko cijeni hrvatskog kapetana, kojega često ističe kao primjer upornosti i sportskog duha. U jednom intervjuu Novak je čak izjavio kako je i sam "tip igrača poput Luke Modrića". Na vlastitu inicijativu, Đoković je zatražio da se dres nalazi u kadru tijekom cijelog snimanja emisije, lijep i snažan znak poštovanja među vrhunskim sportašima.

Plazma Sportske igre mladih, najveća europska amaterska sportska manifestacija za djecu i mlade, kao vlasnici i nositelji prava emisije (Ne)uspjeh prvaka, nakon Stanića i Džombe, kroz suradnju sa Slavenom Bilićem nastavljaju graditi još jednu platformu koja će inspirirati mlade generacije. Drugi dio razgovora s Novakom Đokovićem pogledajte 9. lipnja na Arena Sport 1 kanalu od 20 sati.