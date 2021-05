Tjedan uoči Roland Garrosa Novak Đoković igra turnir iz serije 250. Nije nimalo tipično za njega, ali u pitanju je njegov Beograd. U četvrtfinalu je pomeo Argentinca Coriju sa 6-1, 6-0 i s obzirom na konkurenciju koja je ostala u turniru (Martin, Molcan, Delbonis), bila bi prvoklasna senzacija da ne osvoji turnir i ne ispravi pogrešku s prošlomjesečnog izdanja u Beogradu kada ga je na krivoj nozi uhvatio Rus Karacev.

- Ovo je idealna igra i želim uvijek igrati ovako, ali to nije moguće. U drugom setu igrao sam bez greške i to me motivira za nastavak turnira i pred Pariz - kazao je prvi tenisač svijeta koji će u Parizu u svojoj polovici imati Nadala, Federera...

O tom potom. Novinari su Đokovića pitali i o mentalnom zdravlju u ovo doba...

- Ovaj tjedan prvi put imamo šansu biti izvan balona i biti slobodni. Zaboravili smo kako je to. Kad putujete, morate biti samo u svojoj sobi, pa poslije toga možete samo na terene. Kad to radite iz tjedna u tjedan, to vas iscrpi mentalno. Mi smo ljudi kao i svi i treba nam sloboda. Bio sam protiv balona i takvih pravila ATP-ja, nisam vidio logiku zašto se ne prate državne regulative. ATP je to promijenio i drago mi je.

Promijenio je i kalendar u kojemu je Indian Wells dobio jesenski termin, odmah iza Šangaja.

- Dosta igrača voli igrati i Šangaj i Indian Wells, to su dobro organizirani turniri, ali su na suprotnim dijelovima svijeta. Ako igrate u Šangaju i stignete do finala, onda poslije dva dana trebate nastupiti na Indian Wellsu. Vjerujem da će igrači birati jedan od ta dva turnira ako ostane tako. Ja ne znam što ću igrati poslije US opena, sad nisam siguran.

Za Olimpijske igre zasad jest.

- Nisam pratio previše što se događa u Japanu i ne znam koliko Japanaca je protiv toga, ima dosta nagađanja i različitih interesa. Ne mogu suditi je li dobro ili ne da se odigraju, ali ja planiram igrati dok god je dozvoljena publika. Da nema publike, razmislio bih da li ću ići u Tokio. Zasad idem.

Pa onda malo o - košarci. Vasa Micić, bek Anadolu Efesa, proglašen je za MVP-ja Eurolige, a Nikola Jokić trebao bi postati MVP NBA lige.

- S obzirom na to da imamo u ovom trenutku najbolje košarkaše na svijetu, mislim da bismo mogli parirati Amerikancima. Micić je osvojio MVP nagradu, Jokić bi trebao biti MVP NBA lige, Dončić i Bogdanović su također odlični. Kao i veliki broj sportaša s prostora bivše Jugoslavije, maštam kako bi izgledalo da igramo zajedno, ne samo u košarci. Mislim da bi to bio najjači tim na svijetu...