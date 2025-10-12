Đoković: Nadala sam viđao više nego svoju majku, ali nemoguće je biti prijatelj s njim!

Novak Đoković (38) i Rafael Nadal (39) vladali su teniskim terenima i bili rivali, a sada je srpski tenisač otkrio kako njihov odnos izgleda izvan terena. Srpski tenisač priznao je da nikada nije mogao biti u prijateljskom odnosu s Španjolcem, ali da za njega ima duboko poštovanje.

U tenisu je nekad dominirala "velika četvorka", Rafael Nadal, Roger Federer (44) , Andy Murray (38) i Novak Đoković, a sada još jedino Đoković igra. Srpski tenisač osvojio je 24 Grand Slam naslova, a trenutačno se nalazi na petom mjestu ATP ljestvice.

U razgovoru za Corriere Della Sera otkrio je kako je veliko rivalstvo s Nadalom onemogućilo prijateljstvo izvan terena.

- Nadal je samo godinu dana stariji od mene, oboje smo Blizanci po horoskopu, u početku smo čak otišli na večeru, dvaput. Ali čak i s njim, prijateljstvo je nemoguće - rekao je Đoković.

Unatoč rivalstvu, nije krio koliko poštovanja ima za Nadala i kako su mu rivali pomogli tijekom karijere.

- Uvijek sam ga poštovao i iznimno mu se divio. Zahvaljujući njemu i Federeru, odrastao sam i postao ono što jesam. To će nas zauvijek ujediniti; stoga osjećam zahvalnost prema njima. Nadal je dio mog života, u posljednjih petnaest godina vidio sam ga više nego svoju majku - izjavio je.

- Nikad nismo bili prijatelji, prijateljstvo između rivala je nemoguće. Međutim, nikad nismo bili neprijatelji - rekao je.

Đoković je u subotu ispao iz polufinala Mastersa u Šangaju nakon šokantnog poraza protiv autsajdera Valentina Vacherota. Srpski tenisač već neko vrijeme ima problema s bolovima u leđima. Bilo je 6:3, 6:4 za 204. igrača svijeta.

Srpski i španjolski tenisač susreli su se 60 puta u karijeri, a Đoković vodi u pobjedama 31-29.