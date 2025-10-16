Obavijesti

TURNIR U S. ARABIJI

Đoković nemoćan, Sinner protiv Alcaraza za čak šest mil. dolara!

Piše HINA,
Foto: STRINGER/REUTERS

Alcaraz i Sinner u borbi za 6 milijuna dolara! Osveta ili ponavljanje prošlogodišnje pobjede? Sve oči uprte u Rijad

Najbolji tenisači svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, drugu godinu zaredom će se boriti za novčanu nagradu od 6 milijuna američkih dolara na ekshibiciji u Rijadu nazvanoj Six Kings Slam.

Sinner je u finalu prošlogodišnjeg, premijernog izdanja ovog natjecanja, pobijedio Alcaraza sa 6-7 (5), 6-3, 6-3 i odnio najveću novčanu nagradu u povijesti tenisa.

Six Kings Slam
Foto: STRINGER/REUTERS

Alcaraz će imati priliku uzvratiti Talijanu u subotu, nakon što su obojica u večerašnjim polufinalima lakoćom svladali svoje suparnike identičnim rezultatima.Carlos Alcaraz je sa 6-4, 6-2 svladao Amerikanca Taylora Fritza, a onda je to isto Jannik Sinner učinio Novaku Đokoviću.

Svaki od igrača je za nastup u Rijadu nagrađen sa 1,5 milijuna dolara, a samo će pobjednik otići bogatiji za šest milijuna.

