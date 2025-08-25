Između drugog i trećeg seta, Đoković je zatražio medicinski time-out. Televizijske kamere otkrile su bolan žulj na desnom stopalu, što je zahtijevalo intervenciju fizioterapeuta
Novak Đoković je opet prolazio kroz agoniju: 'Šokiran sam koliko se loše osjećam...'
Srpski tenisač Novak Đoković (38) započeo je svoj pohod na rekordnu 25. Grand Slam titulu pobjedom u prvom kolu US Opena, no meč protiv američkog tinejdžera Learnera Tiena otkrio je i neočekivane fizičke poteškoće. Unatoč pobjedi u tri seta, 6-1, 7-6 (3), 6-2, 38-godišnji Đoković je nakon meča izrazio zabrinutost zbog svog stanja, posebno tijekom iscrpljujućeg drugog seta.
Meč odigran pod svjetlima stadiona Arthur Ashe bio je prvi Đokovićev natjecateljski nastup nakon poraza u polufinalu Wimbledona od Jannika Sinnera prije šest tjedana. Odluka da preskoči pripremne turnire u Torontu i Cincinnatiju kako bi svu energiju usmjerio na New York pokazala je i svoje negativne strane, a to su manjak natjecateljskog ritma i fizičku nespremnost.
Od furioznog starta do iscrpljujuće borbe
Početak meča nije dao naslutiti nikakve probleme. Đoković je djelovao kao čovjek u žurbi, furiozno je ušao u dvoboj i za nešto više od 20 minuta pomeo 19-godišnjeg protivnika s terena, osvojivši prvi set rezultatom 6-1. Činilo se da će to biti još jedna rutinska pobjeda za četverostrukog osvajača US Opena.
Međutim, drugi set donio je potpuni preokret. Trajao je čak sat i 20 minuta, a mladi Tien je, ohrabren padom u Đokovićevoj igri, počeo pružati snažan otpor. Duge izmjene udaraca iscrpljivale su srpskog tenisača, koji je počeo vidno gubiti energiju i nizati neforsirane pogreške.
- Bio je to prilično čudan meč, da budem iskren. Prvi set je trajao 20 minuta, a drugi sat i 20 minuta, potpuno suprotni setovi - izjavio je Đoković nakon meča.
Ključni trenutak dogodio se kod rezultata 5-4 za Tiena, kada je Amerikanac imao break loptu za izjednačenje u setovima. Ipak, Đoković je zahvaljujući iskustvu i mirnoći uspio spasiti svoj servis, a potom dominantno odigrati tie-break i povesti s 2-0 u setovima.
Žuljevi i neočekivana fizička kriza
Između drugog i trećeg seta, Đoković je zatražio medicinski time-out. Televizijske kamere otkrile su bolan žulj na desnom stopalu, što je zahtijevalo intervenciju fizioterapeuta.
Iako je tretman očito pomogao jer je u trećem setu ponovno preuzeo kontrolu i brzo poveo s 5-1, Đoković je nakon meča priznao da problem nije bio samo u žulju.
- Počeo sam sjajno, osjećao sam se jako dobro. A onda, u drugom setu, bio sam stvarno iznenađen koliko sam se fizički loše osjećao. To je blaga briga. Nemam nikakvu ozljedu, ali sam se jako mučio da ostanem u dugim izmjenama i da se oporavim nakon poena. Nadam se da se takav osjećaj neće ponoviti jer mi to čini život na terenu znatno težim - iskreno je priznao.
Pauza mu je očito dobro došla, no briga je ostala, pogotovo jer je pred njim potencijalno dug i naporan turnir. Srećom, novi format natjecanja na US Openu donosi mu dva dana odmora prije sljedećeg meča.
Novi rekordi
Unatoč svim poteškoćama, Đoković je pobjedom postavio još jedan impresivan rekord. Postao je prvi tenisač u Open eri koji je ostvario 75 uzastopnih pobjeda u prvim kolima Grand Slam turnira. Bio je to i njegov 80. trijumf na stadionu Arthur Ashe.
U drugom kolu čeka ga još jedan Amerikanac, kvalifikant Zachary Svajda.
