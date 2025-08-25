Novak Đoković je opet prolazio kroz agoniju: 'Šokiran sam koliko se loše osjećam...'

Srpski tenisač Novak Đoković (38) započeo je svoj pohod na rekordnu 25. Grand Slam titulu pobjedom u prvom kolu US Opena, no meč protiv američkog tinejdžera Learnera Tiena otkrio je i neočekivane fizičke poteškoće. Unatoč pobjedi u tri seta, 6-1, 7-6 (3), 6-2, 38-godišnji Đoković je nakon meča izrazio zabrinutost zbog svog stanja, posebno tijekom iscrpljujućeg drugog seta.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Meč odigran pod svjetlima stadiona Arthur Ashe bio je prvi Đokovićev natjecateljski nastup nakon poraza u polufinalu Wimbledona od Jannika Sinnera prije šest tjedana. Odluka da preskoči pripremne turnire u Torontu i Cincinnatiju kako bi svu energiju usmjerio na New York pokazala je i svoje negativne strane, a to su manjak natjecateljskog ritma i fizičku nespremnost.

Od furioznog starta do iscrpljujuće borbe

Početak meča nije dao naslutiti nikakve probleme. Đoković je djelovao kao čovjek u žurbi, furiozno je ušao u dvoboj i za nešto više od 20 minuta pomeo 19-godišnjeg protivnika s terena, osvojivši prvi set rezultatom 6-1. Činilo se da će to biti još jedna rutinska pobjeda za četverostrukog osvajača US Opena.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Međutim, drugi set donio je potpuni preokret. Trajao je čak sat i 20 minuta, a mladi Tien je, ohrabren padom u Đokovićevoj igri, počeo pružati snažan otpor. Duge izmjene udaraca iscrpljivale su srpskog tenisača, koji je počeo vidno gubiti energiju i nizati neforsirane pogreške.

- Bio je to prilično čudan meč, da budem iskren. Prvi set je trajao 20 minuta, a drugi sat i 20 minuta, potpuno suprotni setovi - izjavio je Đoković nakon meča.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Ključni trenutak dogodio se kod rezultata 5-4 za Tiena, kada je Amerikanac imao break loptu za izjednačenje u setovima. Ipak, Đoković je zahvaljujući iskustvu i mirnoći uspio spasiti svoj servis, a potom dominantno odigrati tie-break i povesti s 2-0 u setovima.

Žuljevi i neočekivana fizička kriza

Između drugog i trećeg seta, Đoković je zatražio medicinski time-out. Televizijske kamere otkrile su bolan žulj na desnom stopalu, što je zahtijevalo intervenciju fizioterapeuta.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Iako je tretman očito pomogao jer je u trećem setu ponovno preuzeo kontrolu i brzo poveo s 5-1, Đoković je nakon meča priznao da problem nije bio samo u žulju.

- Počeo sam sjajno, osjećao sam se jako dobro. A onda, u drugom setu, bio sam stvarno iznenađen koliko sam se fizički loše osjećao. To je blaga briga. Nemam nikakvu ozljedu, ali sam se jako mučio da ostanem u dugim izmjenama i da se oporavim nakon poena. Nadam se da se takav osjećaj neće ponoviti jer mi to čini život na terenu znatno težim - iskreno je priznao.

Pauza mu je očito dobro došla, no briga je ostala, pogotovo jer je pred njim potencijalno dug i naporan turnir. Srećom, novi format natjecanja na US Openu donosi mu dva dana odmora prije sljedećeg meča.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Novi rekordi

Unatoč svim poteškoćama, Đoković je pobjedom postavio još jedan impresivan rekord. Postao je prvi tenisač u Open eri koji je ostvario 75 uzastopnih pobjeda u prvim kolima Grand Slam turnira. Bio je to i njegov 80. trijumf na stadionu Arthur Ashe.

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

U drugom kolu čeka ga još jedan Amerikanac, kvalifikant Zachary Svajda.