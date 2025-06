Đoković: Nisam prvi favorit i to mi paše. Wimbledon je najbolja prilika da osvojim još jedan GS

Srpski tenisač Novak Đoković (38) spreman je za početak trećeg Grand Slam turnira ove teniske sezone. Đoković će u 39. godini pokušati ispisati nove stranice teniske povijesti i osvojiti svoj 25. Grand Slam, ukupno 73. "veliki trofej".

No, neće imati nimalo lagan zadatak. Carlos Alcaraz prvi je favorit Wimbledona i Španjolac će loviti treći naslov u nizu. Drugi favorit je Jannik Sinner i Đoković će imati pune ruke posla da bi osvojio svoj osmi naslov u All England Clubu.

- Predivno je biti ponovno ovdje. Meni Wimbledon puno znači i vjerojatno nisam jedini tenisač koji osjeća posebnu vezu s ovim turnirom. Odrastao sam u Srbiji sanjajući da osvajam ovaj turnir. Stvarno je ovdje drukčiji osjećaj u odnosu na bilo koji drugi turnir. Tu osjećate tradiciju, kulturu... - rekao je Đoković za Sport Klub i osvrnuo se na očekivanja od ovog turnira:

- S obzirom na rezultate koje sam postizao ovdje u zadnjih 10 godina, sa sigurnošću tvrdim da je Wimbledon, uz Australian Open, najbolja prilika da osvojim još jedan Grand Slam. Hoće li doći do toga ove godine - ne znam. Ali, dobro sam se pripremao posljednjih tjedana i za mene nema većeg motiva od igranja ovdje i pokušat ću osvojiti još jedan trofej.

Najbolji tenisač u povijesti otkrio je i da mu odgovora to što u turnir ne ulazi u ulozi glavnog favorita.

- Odgovara mi to, kakogod. Bio favorit ili ne, to ne utječe na mene u toj mjeri jer sam svjestan svojih mogućnosti, sposobnosti i vještina. U tom kontekstu, ako se dobro spremim, a stvarno sam se dobro spremio zadnjih tjedana te dolazim iz Ženeve i Pariza u dobroj formi i potrudit ću se to upotrijebiti na Wimbledonu. Nadamo se najboljem. Turnir je dug, ali ako igdje imam šanse - to je onda Wimbledon.