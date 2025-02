Đoković o Sinneru i doping skandalu: 'Ovo nije pošteno. On je mogao utjecati na ishod...'

U posljednjih nekoliko mjeseci teniski svijet potresla su dva doping skandala, najboljeg tenisača svijeta Jannika Sinnera i druge tenisačice svijeta Ige Swiatek.

Jannik Sinner je u ožujku prošle godine bio pozitivan na doping testu na Masters turniru u Indian Wellsu, ali za to se doznalo tek u kolovozu prošle godine, što je izazvalo veliku pobunu među tenisačima.

Sinner je bio pozitivan na nedopuštenu supstancu clostebol. Priznao je krivnju, ali istaknuo je da nije svjesno konzumirao nedopuštena sredstva s tim da mu je u organizmu pronašena vrlo mala količina, manje od milijarditog dijela grama. Izjasnio se da je njegov sa već bivši fizoterapeut Giacomo Naldi imao posjekotinu na ruci koju je sanirao sprejem, a kako takvi sprejevi sadrže male količine klostebola, on ga je prilikom tretmana prenio na talijanskog tenisača. Međunarodna agencija za teniski integritet prihvatila je njegovo objašnjenje i kaznila ga oduzimanjem novčane nagrade i bodova s Indian Wellsa gdje je došao do polufinala.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Iako je Sinner bio pozitivan na testu i na drugom testiranju, komisija je uzela u obzir njegovo obrazloženje. No, ono što je problematično u cijeloj priči je da su dopustili Sinneru da nastupa na turnirima tijekom istražnog procesa, što nikada nije bila praksa. I zato je teniski svijet poludio i tražio drakonsku kaznu za talijanskog tenisača. Ipak, Svjetska antidopinška agencija pokrenula je svoju vlastitu istragu i na kraju postigla nagodbu sa Sinnerom koji je dobio kaznu od tri mjeseca (od 9. veljače do 4. svibnja), što znači pak kako neće propustiti niti jedan Grand Slam turnir.

Što se tiče Ige Swiatek, ona je bila pozitivna na trimetazidin koji se koristi kao lijek za srčane probleme, a kako poboljšava protok krvi, nalazi se na listi zabranjenih supstanci. No, spomenuti lijek je u Poljskoj dozvoljen, ali na listi WADA-e je zabranjen pa su je morali kazniti, ali to su joj i uzeli kao olakotnu okolnost pa je kažnjena na mjesec dana. To je odradila već do početka siječnja pa je nastupila na Australian Openu.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

No, njihove kazne nisu primirile tenisače i tenisačice koji smatraju kako organizacije nemaju isti tretman prema svima te da su napravili ustupak Sinneru i Swiateku koji su se izvukli s minimalnom suspenzijom. O svemu se oglasio i Novak Đoković.

- Naravno, puno se govorilo o slučajevima Jannika Sinnera i Ige Swiatek. To nije dobro za naš sport, to je sigurno. Kada o tome pričam u svlačionici, postoji neka vrsta konsenzusa već nekoliko mjeseci. Većina igrača ne misli da je to pošteno. Postoji osjećaj favoriziranja. Čini se da ako ste "vrhunski igrač" i imate pristup najboljim odvjetnicima, možete utjecati na ishod - kazao je Đoković koji se nalazi u Dohi gdje nastupa na ATP turniru.

Foto: EDGAR SU/REUTERS

Rekao je da je istraga pokazala da Swiatek i Sinner nisu namjerno unijeli supstance u organizam, ali da on tako ne misli.

- Čudno je što nema dosljednosti u rješavanju različitih slučajeva. Simona Halep, Tara Moore i druge manje poznate igračice morale su se puno više boriti da nešto dobiju, ili su čak bile suspendirane. A ponekad to traje godinama. Mislim da je došlo vrijeme za reviziju cijelog sustava jer se pokazalo da više ne funkcionira. Nadam se da će u skoroj budućnosti svi teniski organi složiti da pronađu bolji način za rješavanje ovakvih slučajeva. Ovaj nedostatak dosljednosti i transparentnosti pojačava opći osjećaj nepravde - kazao je srpski tenisač pa u zaključku dodao:

- Rečeno nam je da imamo ‘razumno vrijeme‘ da pokažemo izvor kontaminacije. Ali što je razumno vrijeme? U ovom trenutku osjećam da više nitko nema povjerenja u ovaj sustav. Sad ćemo vidjeti što će biti. I moramo zapamtiti da su Swiatek i Sinner bili broj 1 kada se ovo dogodilo. To nije dobro za naš sport.