Đoković odjenuo majicu s likom Bryanta i dobio ovacije publike

Novak Đoković (36) osvojio je prvi Grand Slam prije 15 godina, a danas broji 24. Upravo je taj broj na dresu nosio legendarni Kobe Bryant koji je preminuo 2020. prilikom pada njegovog privatnog helikoptera.

Američki košarkaš i Đoković bili su prijatelji, srpski je tenisač svojevremeno kazao kako mu je Bryant bio jedan od mentora kada je prolazio težak period u karijeri zbog ozljede lakta, a nakon osvajanja US Opena iskoristio je priliku i podsjetio na jednog od najvećih košarkaša u povijesti.

Poslije pobjede nad Danilom Medvjedevom, Đoković je obukao posebnu majicu s likovima Kobeja i sebe i natpisom "Mamba Forever". Digao je potom ruke prema nebu i dobio ogromne ovacije publike na Artur Asheu.

- Nikome nisam rekao za tu ideju do prije nekoliko dana. Kobe je bio moj blizak prijatelj. Puno smo pričali o mentalitetu pobjednika, kako se vratiti poslije ozljede, kako se vratiti na vrh. On je uvijek bio spreman pružiti podršku. On je nosio dres 24 kada je postao legenda Lakersa i svjetske košarke. Ovo je samo jedan simboličan trenutak da podsjetim na njega - kazao je Novak.

Inače, Đoković je s 36 godina i 111 dana postao najstariji osvajač US Opena, a bio je to, nakon Australian Opena i Roland Garrosa, njegov treći Grand Slam naslov u kalendarskoj godini što je ponovio već četvrti put (2011., 2015., 2021.)